REMI NA DROSINI
VIDEO Prekrasni golovi u Puli. Pogledajte dvije lopte kroz srce obrane u remiju Istre i lokosa
PULA - Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive remizirali su 1-1 u prvoj utakmici 20. kola HNL-a na Aldo Drosini. Domaćini su poveli u 13. minuti golom Smaila Prevljaka na dodavanje Frederiksena, izjednačio je Dušan Vuković na asistenciju Trajkovskog. Istra je treća uz dva boda i utakmicu više od Rijeke, Lokomotiva sedma.
