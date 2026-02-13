VIDEO Projektil Žute zapečatio pobjedu Slavena nad lokosima

VOX POPULI

Zagrepčani o Nami: 'Što god si trebao naći, našao si u Nami. Žao mi je, to je duh Zagreba' ZAGREB - Nakon 140 godina zagrebačka Nama zatvara svoja vrata. Što misle o zatvaranju pitali smo građane. -To je bio duh Zagreba. Došao sam se pozdraviti s Namom'-, rekao nam je jedan Zagrepčanin. Svima je žao što se zatvara, ali lijepa sjećanja uvijek ostaju. ’Tu sam dolazila s mamom…’, ‘Kao dijete sam se izgubila u Nami’, rekli su nam

