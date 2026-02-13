SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Projektil Žute zapečatio pobjedu Slavena nad lokosima
SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA 2-0 "Farmaceuti" su pobjedom u 22. kolu barem nakratko skočili na petu poziciju i približili se mjestu koje vodi u Europu. Za vratom im puše Rijeka koja ima utakmicu i bod manje. Za pobjedu Slavena na Kušek-Apašu protiv Lokomotive pogađali su Crepulja i Žuta, oba iz prekida. Crepulja je realizirao penal u 45., dok je bek fantastično stavio točku na "i" u 90. minuti
