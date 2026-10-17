VIDEO Prvo dio kamilica, a onda je sve frcalo od golova i kartona u utakmici Osijeka i Gorice

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Traže huligane iz nazi-kortea! Plenković osudio incident... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju uoči utakmice Hajduk - Ajax dosad je kazneno prijavljeno 14 osoba, od kojih je petero uhićeno, za ostalima se traga. Jedan od uhićenih je, doznaju 24sata, bio na zatvorskom otpustu. Među prvim uhićenima, doznaje se, nisu vođe Torcide. Andrej Plenković je nerede u Splitu nazvao "velikom sramotom", a govor mržnje "nedopustivim i nevjerojatnim". Papa Lav je otpušten iz bolnice nakon operacije raka pluća u utorak, priopćio je Vatikan. U nedjelju će iz svojih odaja predvoditi molitvu na Trgu svetog Petra. U petak poslijepodne je na autocesti kod Slavonskog Broda iz nepoznatog oružja propucano vozilo saniteta, i u šaku pogođen medicinski tehničar. Traga se za počiniteljem

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