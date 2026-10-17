LUDO DRUGO POLUVRIJEME
VIDEO Prvo dio kamilica, a onda je sve frcalo od golova i kartona u utakmici Osijeka i Gorice
OSIJEK - GORICA 1-1 Nogometaši Osijeka i Gorice odigrali su bez pobjednika na Opus areni u sklopu 10. kola HNL-a. Prvi dio dosta miran i gosti su šokirali domaće golom u 24. minuti kada je Pranjić zabio na lijepu asistenciju Pavičića. Izjednačio je Osijek golom Leona nakon ubacivanja iz kuta u 68. minuti. Inače, Velikogoričanima su poništena čak tri gola zbog zaleđa, a njihov trener dobio je crveni karton zbog reakcije na suca Čulinu.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.