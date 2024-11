VIDEO Rafa Nadal pustio suzu. Odigrao zadnji meč u karijeri?

Rafael Nadal (38) proživljava posljednje dane svoje legendarne teniske karijere. Osvajač 22 Grand slama najavio je povlačenje u igračku mirovinu nakon Davis Cup turnira, čija se završnica održava od 18. do 24. studenog u Malagi. Legendarni Španjolac izašao je na teren protiv Botica Van De Zandschulpa (ATP - 80.) i izgubio 6-4, 6-4 nakon sata i 50 minuta igre.

Španjolci su posebno emotivni zbog odlaska Nadala, koji je pustio suzu tijekom izvođenja himne prije početka meča. Nadalu je to potencijalno bio posljednji meč u karijeri, a uplakanog Nadala možete vidjeti OVDJE.

Foto: Juan Medina

Foto: Juan Medina

Roger Federer samo se kratko javio kada je Nadal objavio kraj karijere. U utorak je Španjolcu i nekad velikom rivalu posvetio veliku poruku.

- Kada bismo igrali na zemlji, imao bih osjećaj kao da sam ušao u tvoj vrt. Zbog tebe sam radio više nego što sam ikad očekivao, i to samo kako se ne bih osramotio. Potajno sam sve to obožavao, jer je sve to bilo posebno. Zbog tebe. Dvadeset godina, Rafa, kakvu si nevjerojatnu karijeru imao. Učinio si Španjolsku i cijeli svijet ponosnim - rekao je legendarni Federer.

Inače, Nadal je do meča s Zandschulpom imao tek jedan poraz u pojedinačnim mečevima na Davis Cupu uz čak 29 pobjeda.