VIDEO Rapsodija Dinama protiv Varaždina! Četiri sjajna gola i čarolija Vidovića. Evo sažetka

VARAŽDIN - DINAMO 0-4 Nakon slabijeg prvog dijela, u kojem su obje momčadi imale po jednu šansu, drugo je donijelo rapsodiju Dinama. U 51. minuti Vidović je pucao, a od Zajca se lopta odbila u gol. Slovenac je nakon dvije minute zabo novi gol, a u 57. je Bakrar zakucao na dodavanje Gode. U 88. Soldo je zapečatio sudbinu Varaždina, a Vidović je sve počastio čarolijom.

Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo 01:33
Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

VRAĆALI SE S CIPRA

VIDEO Torcida napala Armadu na zagrebačkom aerodromu?!

Nogometaši Rijeke pobijedili su Omoniju na Cipru 1-0, a goste je pratio i solidan broj navijača. Kad su se vratili na zagrebački aerodrom, napao ih je dio Torcide koji se našao na istom mjestu. Srećom, situacija se brzo primirila

Torcida napala Armadu na aerodromu 02:24
Torcida napala Armadu na aerodromu | Video: čitatelj/24sata
SAŽETAK LOKOMOTIVA - OSIJEK

VIDEO Trajkovski zabio u stilu Del Piera, pogledajte majstoriju

LOKOMOTIVA - OSIJEK 3-1 Stigli su Osječani na Maksimir s nadom da bi mogli pobjeći sa začelja ljestvice, ali kući se vraćaju praznih ruku. Poveli su gosti golom Mikolčića u 45. minuti, ali Pajač je u 51. izjednačio iz penala. Za 2-1 je zabio Stojaković u 66., a pobjedu je potvrdio Trajkovski sjajnim golom u 83. minuti

Golovi Lokomotiva-Osijek 01:15
Golovi Lokomotiva-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK ISTRA - GORICA

VIDEO Pogledajte dva poteza za slavlje Gorice na Aldo Drosini!

ISTRA 1961 - GORICA 0-2 Velika pobjeda Turopoljaca u Puli! Zabio je Pavičić u 41. minuti nakon lijepe asistencije Sulea za 0-1, a pobjedu gostiju potvrdio je Pršir golom iz blizine u 77. minuti. Prvotno je označeno zaleđe, ali nakon VAR provjere gol je potvrđen. Gorica je osma sa 26 bodova, a Istra šesta sa dva više

Golovi s utakmice Istra 1961 - Gorica 01:35
Golovi s utakmice Istra 1961 - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK VUKOVAR - SLAVEN

VIDEO Pogledajte golčinu Žute i povratak Vukovara u spektaklu!

VUKOVAR - SLAVEN BELUPO 2-2 Sjajna utakmica u Gradskom vrtu! Gosti su dvaput vodili golovima Žute i Mitrovića, ali Vukovarci su iz dva penala izborili remi. S bijele točke je Puljić bio precizan u prvom i drugom poluvremenu, a utakmicu je obilježila i snježna mećava zbog koje je dvoboj prekinut. Očistili su travnjak partvišima

Golovi s utakmice Vukovar - Slaven Belupo 00:52
Golovi s utakmice Vukovar - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

