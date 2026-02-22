VIDEO Rapsodija Dinama protiv Varaždina! Četiri sjajna gola i čarolija Vidovića. Evo sažetka

SAŽETAK LOKOMOTIVA - OSIJEK

VIDEO Trajkovski zabio u stilu Del Piera, pogledajte majstoriju LOKOMOTIVA - OSIJEK 3-1 Stigli su Osječani na Maksimir s nadom da bi mogli pobjeći sa začelja ljestvice, ali kući se vraćaju praznih ruku. Poveli su gosti golom Mikolčića u 45. minuti, ali Pajač je u 51. izjednačio iz penala. Za 2-1 je zabio Stojaković u 66., a pobjedu je potvrdio Trajkovski sjajnim golom u 83. minuti

Kopiranje linka