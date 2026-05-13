VIDEO Real objavio: Ovo su sve situacije gdje su nas suci pokrali

Florentino Perez je u utorak izveo potpuni šou na press konferenciji Reala. Dok je svijet očekivao što će predsjednik "kraljeva" reći o situaciji u klubu, sukobu igrača i potencijalnom novom treneru, Perez je opleo po La Ligi, novinarima i Barceloni. Nakon toga je Real napravio spisak svih utakmica gdje smatra da je zakinut za bodove ove sezone te je rekao da će ga proslijediti Uefi.

Perez je u svom burnom izlaganju rekao da je VAR radio na štetu Reala cijelu sezonu te je iznio podatke u kojima je pokušao objasniti gdje su sve to Realu oduzimati bodovi. Prema podacima koje je klub prikupio, na 500 stranica kako je naglasio Perez, navodi se da je na utakmicama Reala VAR intervenirao 14 puta, od čega je 11 odluka išlo na štetu "kraljeva", a samo su tri bile pozitivne.

Također, iznijeli su podatak da je Barcelona imala 13 odluka koje su išle njoj u prilog, a osam koje su išle kontra nje. Napomenuli su iz Reala da su ovo samo situacije u kojima je VAR reagirao te da nisu navedene one gdje se nije uključivao. Kako navodi Real, ukupno je oštećen za 16 bodova ove sezone.

12. kolo: Rayo Vallecano 0 - Real Madrid 0

Sudac: Martínez Munuera. VAR Sudac : Figueroa Vázquez

(2 boda).- Real se žalio na tri nedosuđena penala: jedan zbog hvatanja Chavarríe na Bellinghamu u 22. minuti, drugi zbog guranja Pathéa Cissa na Güleru u 47. minuti i treći zbog hvatanja Mbappéa nakon isteka sudačke nadoknade.

14. kolo: Girona 1 - Real Madrid 1

Sudac: De Burgos Bengoetxea. VAR: Pulido Santana.

(2 boda) - Gol Girone, koji je postigao Ounahi pred kraj poluvremena, pao je nakon prekršaja Álexa Morena na Mbappéu na početku akcije, objašnjavaju iz Reala. Također, u 80. minuti, pri rezultatu 1-1, prekršaj Joela Roce nad Rodrygom u kaznenom prostoru prošao je nekažnjeno od strane suca De Burgosa te Pulida Santane u VAR-u.

15. kolo: Real Madrid 0 - Celta 2

Sudac: Quintero González. VAR: Figueroa Vázquez.

(3 boda) - Real Madrid vjeruje kako je Borja Iglesias trebao dobiti crveni jer je Bellinghama udario laktom u 58. minuti te smatra da je trebao biti dosuđen penal na Carrerasu u 79. minuti. Oba incidenta dogodila su se pri rezultatu 0-1. Real Madrid se također osjeća ogorčenim isključenjem Frana Garcíe, Carrerasa i Endricka u toj utakmici.

25. kolo: Osasuna 2 – Real Madrid 1

Sudac: Quintero González. VAR: Figueroa Vázquez.

(2 boda) – Isti sudački dvojac ponovno u središtu pozornosti u jednoj od ključnih utakmica prvenstva. Real Madrid je u toj utakmici ispustio vodstvo koje više nije uspio vratiti. U 34. minuti Quintero je pokazao žuti karton Budimiru smatrajući da je napadač Osasune simulirao prekršaj u kaznenom prostoru nakon duela s Courtoisom i Asensiom. Međutim, Figueroa je iz VAR sobe pozvao glavnog suca da ponovno pregleda situaciju na monitoru. Iako se, prema stavu kluba, nije radilo o očitoj pogrešci nego o pitanju sudačke procjene, Quintero je nakon pregleda promijenio odluku i dosudio jedanaesterac iz kojeg je Osasuna povela.

30. kolo: Mallorca 2 – Real Madrid 1

Sudac: Sánchez Martínez. VAR: Javier Iglesias Villanueva.

(3 boda) – Real Madrid je na gostovanje na Son Moix stigao oslabljen neigranjem Valverdea, koji je suspendiran nakon isključenja u derbiju zbog prekršaja nad Álexom Baenom. Već od početka susreta Realovci su tražili penal nakon što je Pablo Torre igrao rukom nakon Mbappéovog ubačaja, no sudac nije reagirao. U samoj završnici, u 90. minuti, Mallorca je stigla do pobjedničkog gola nakon akcije kojoj je prethodio prekršaj nad Mastantuonom jer je Argentinac prvi stigao do lopte.

30. kolo: Real Madrid 1 – Girona 1

Sudac: Alberola Rojas. VAR: Trujillo Suárez.

(2 boda) – U 88. minuti Vitor Reis laktom je udario Mbappéa u kaznenom prostoru, pri čemu je francuski napadač zadobio posjekotinu iznad desne obrve koja je obilno krvarila. Unatoč tome, ni Alberola Rojas na terenu ni Trujillo Suárez iz VAR sobe nisu procijenili da se radi o prekršaju za kazneni udarac.

32. kolo: Betis 1 – Real Madrid 1

Sudac: Soto Grado. VAR: González Fuertes.

(2 boda) – Utakmicu su obilježile dvije sporne situacije na koje se žalio Real Madrid. Pri vodstvu Reala od 0-1, u 23. minuti, igrači Reala tražili su kazneni udarac zbog igranja rukom Ricarda Rodrígueza nakon što je blokirao udarac Brahima. Soto Grado ipak je prekinuo akciju zbog zaleđa Bellinghama, za koje iz kluba tvrde da nije bilo. Druga sporna situacija dogodila se u akciji koja je prethodila izjednačujućem golu Betisa. Iz Real Madrida smatraju da je Antony napravio prekršaj nad Mendyjem, uhvativši ga i onemogućivši mu da izbije loptu.