VIDEO Revolucija u nogometu! Sudac krenuo dati žuti karton igraču pa izvadio - 'mobitel'

Urugvajski nogometni sudac Eduardo Varela prvi je put upotrijebio elektroničke kartone tijekom kup-utakmice između Nacionala i Rentistasa, piše STA.

Nacional je pobijedio s 3-0 u osmini finala Urugvajskog kupa, a nova je tehnologija testirana s ciljem olakšavanja sudačkog posla i ubrzavanja bilježenja događaja na utakmici, izvijestile su urugvajske novine El País.

🚨JUST IN: Referees in Uruguay have started to use digital yellow and red cards The device tracks every booking, substitution, goal, and penalty https://t.co/W5ou76gAPd — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 16, 2026

Varela je prvi put pokazao elektronički karton u 12. minuti, kada je opomenuo igrača Rentistasa Juana Pabla Pladu zbog prekršaja nad igračem Nacionala Maximilianom Silverom. Uređaj nalikuje mobilnom telefonu, ali je lakši, što sucu omogućuje da ga nosi u džepu.

"Ima dvije tipke – jednu žutu i jednu crvenu”, objasnio je Varela u intervjuu za urugvajske medije. Kada sudac pritisne odgovarajuću tipku, zaslon poprima žutu ili crvenu boju. Zatim može odabrati momčad i igrača kako bi zabilježio disciplinsku mjeru.

Uređaj također omogućuje bilježenje drugih događaja na utakmici, uključujući pogotke, zamjene igrača i kaznene udarce. Podaci se mogu izravno prenijeti u elektronički sustav Urugvajskog nogometnog saveza, čime se sucima eliminira potreba za ručnim unosom svih događaja s utakmice u službene zapisnike nakon završetka susreta. Sustav funkcionira čak i bez bežične internetske veze.

A referee in Uruguay last night used a digital device to issue yellow and red cards during a cup match. 🟨🟥 The game is constantly evolving...🤖 https://t.co/5dfah4330X — Football Insider (@footyinsider247) October 17, 2026

Varela je opisao novu tehnologiju kao koristan alat, istaknuvši da mu štedi vrijeme pri bilježenju događaja na utakmici. Ipak, uređaj ima i nedostataka, prvenstveno slabu vidljivost na zaslonu.

Problemi su se pojavili još krajem rujna tijekom utakmice između Defensor Sportinga i Plaza Colonije. Zbog jakog sunčevog svjetla boje na zaslonu nisu bile jasno razaznatljive, pa sudac tom prilikom nije koristio uređaj. Zabrinutost oko vidljivosti elektroničkih kartona pojavila se i nakon utakmice između Nacionala i Rentistasa. Tijekom utakmice između Nacionala i Rentistasa, Varela je upotrijebio elektronički karton kako bi isključio trenera Rentistasa Omara Asada i igrača Nacionala Nahuela Gelosa.

Projekt su razvili Urugvajski nogometni savez i lokalna tehnološka tvrtka REFe, a trenutačno se koristi na probnoj osnovi. Za sada nema službenih objava o uvođenju sustava na utakmicama koje se organiziraju pod okriljem Europskog nogometnog saveza (UEFA) ili Međunarodne nogometne federacije (FIFA).