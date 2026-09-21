SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Rijeka pregazila Hajduk, Splićani poludjeli na suce! Pogledajte golove s Rujevice
RIJEKA - HAJDUK 3-0 Rijeka je povela nakon što se Dantas vratio na teren poslije pružene liječničke pomoći, oduzeo loptu Raciju i nakon duplog pasa pospremio je pokraj Silića. Kod drugog gola Riječani su ponovno uhvatili "bile" na spavanju. Fruk je brzo izveo prekid i proigrao Adjeija, koji je potom asistirao Vigantu za gol. Točku na "i" stavio je Englez nakon velike Racijeve pogreške.
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