SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Rijeka razbila Vrbovec, a sve je krenulo s beninskim Suarezom! Pogledajte golove
VRBOVEC - RIJEKA 0-6 Rijeka je uvjerljivo izborila osminu finala Kupa. Puljić je u šestoj minuti realizirao penal, a Barco je u 13. povisio. Mohebi i Puljić do odmora su povećali prednost na 4-0. Janković je sjajnim volejem nakon Kabadayijeva ubačaja zabio peti gol, a Ante Matej Jurić u 79. minuti zaključio golijadu.
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