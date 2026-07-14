VIDEO Rijeka s novim trenerom, ali i terenom čeka novu sezonu

'NIŠTA IH NE OMETA'

EKSKLUZIVNA SNIMKA 'Pijem kavu u Gorskom kotaru, svako jutro posjeti me medvjedica' Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. Kuće su samo pedesetak metara od njihovog "šetališta" pa je tako oko 19.30 sati u subotu snimljena i ova velika mama. Nije ju zastrašilo pljeskanje rukama, povici, mirno je tražila mravinjak ili nešto drugo, dok su mladunci povremeno izvirivali iz trave da provjere što se zbiva, rekla nam je čitateljica koja je medvjeđu šetnju snimila. Medvjedica i jedno mladunče imaju, kaže, bijeli ovratnik, po kojem ih prepoznaje. Viđa ih se redovito, kao i druge medvjedice s mladima, svaka ima svoj "rajon"

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