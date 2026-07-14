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VIDEO Rijeka s novim trenerom, ali i terenom čeka novu sezonu

NK Rijeka će 24. srpnja otvoriti sezonu utakmicom drugog pretkola Konferencijske lige protiv CSKA Sofije ili Derry Cityja, bit će to i drugi službeni debi trenera Matjaža Keka. Nakon odlaska reprezentacije s priprema uoči SP-a završena je zamjena terena

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Novi teren na Rujevici VIDEO
Novi teren na Rujevici | Video: HNK Rijeka
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bilić se vratio na klupu Hrvatske

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Povratak Slavena Bilića na klupu Hrvatske, požar prikolice s otpadom u Sesvetama, odgoda suđenja Josipi Rimac, poskupljenje dizela, rekordan broj pobačaja u 14 godina, Pavlekove provizije od sponzora...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bilić se vraća na klupu Hrvatske VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bilić se vraća na klupu Hrvatske | Video: 24sata/Video
'NIŠTA IH NE OMETA'

EKSKLUZIVNA SNIMKA 'Pijem kavu u Gorskom kotaru, svako jutro posjeti me medvjedica'

Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. Kuće su samo pedesetak metara od njihovog "šetališta" pa je tako oko 19.30 sati u subotu snimljena i ova velika mama. Nije ju zastrašilo pljeskanje rukama, povici, mirno je tražila mravinjak ili nešto drugo, dok su mladunci povremeno izvirivali iz trave da provjere što se zbiva, rekla nam je čitateljica koja je medvjeđu šetnju snimila. Medvjedica i jedno mladunče imaju, kaže, bijeli ovratnik, po kojem ih prepoznaje. Viđa ih se redovito, kao i druge medvjedice s mladima, svaka ima svoj "rajon"

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Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. VIDEO
Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. | Video: 24sata
JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA

BIZARNA NESREĆA U ZG-u Taksi udario drugi auto pa pobjegao s mjesta nesreće i pogodio stup

Na križanju Ilice i Svetog Duha u nedjelju poslijepodne došlo je do sudara taksija i osobnog automobila, javljaju nam iz PU zagrebačke. Jedna je osoba ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh, a taksi se udaljio s mjesta nesreće te na križanju Ilice i Domobranske ulice sletio s ceste i udario u stup, zbog čega je nastala materijalna šteta.

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Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret, veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli pomažu gasiti vatrogasci iz tri županije i grada Zagreba, Srđan Aleksić pronađen mrtav u kući Sloveniji, nakon što je bježao od policije zbog pljačke i ranjavanja muškarca u Puli...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a | Video: 24sata/pixsell
VIDEO

FRKA NA ULTRI 'Dečki su se malo pohvatali. Brzo su se razišli'

Čitatelj 24sata snimio je incident na Ultri do kojeg je došlo, kaže, usred velike gužve i nervoze, a alkohol je samo dolio ulje na vatru

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Zakačili se na Ultri VIDEO
Zakačili se na Ultri | Video: Čitatelj 24sata

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