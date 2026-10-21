VIDEO Ronaldo promašio penal, a kasnije nije zabio s dva metra

Cristiano Ronaldo neće se po dobrome sjećati utakmice saudijske Pro lige između Al-Nassra i Neoma. Portugalski napadač prvo je promašio kazneni udarac, a zatim u drugom poluvremenu propustio veliku priliku pred praznim golom.

Ronaldo je prvu veliku priliku propustio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon što je Joao Felix srušen u kaznenom prostoru, sudac je dosudio jedanaesterac za Al-Nassr. Odgovornost je preuzeo Ronaldo, ali nije uspio pogoditi ni okvir gola. Njegov promašaj možete pogledati u OVDJE.

Još veći promašaj uslijedio je u drugom poluvremenu. Sadio Mane odlično je poslužio Ronalda, koji se našao svega dva metra od praznog gola. Loptu je poslao preko grede. Njegov promašaj pogledajte OVDJE.

Bez obzira na promašaje Ronalda, njegova momčad je pobijedila s 1-0. Pobjedu im je donio Joao Felix golom u 61. minuti. Al-Nassr je ovom pobjedom ostao na trećem mjestu saudijskog prvenstva, s tri boda manje od vodećeg Al-Qadsiaha, ali i utakmicom manje.