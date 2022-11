VIDEO Ronaldo uvjeravao suca da je zabio gol Urugvaju; Jeličić: On mora na ispovijed u Fatimu

Foto: Reuters/HRT Screenshot

Ne znam je li Ronaldu bilo teže to što je izašao iz igre prije penala ili to što mu nije pripisan gol. Fascinira me i da je nakon utakmice pokazivao sucu kako je dirao loptu, rekao je Joško Jeličić u HRT-ovoj emisiji

Portugal je slavio protiv Urugvaja golovima Brune Fernandesa te osigurao osminu finala Svjetskog prvenstva u Katru. Portugalci su poveli u 54. minuti kada je Fernandes s lijevog boka opalio desnicom, a lopta je preletjela Cristiana Ronalda koji se vinuo u zrak, lopta je završila u maloj mreži, a portugalski golgeter počeo je slaviti. Ipak, sada već bivši napadač Manchester Uniteda loptu nije dirao iako se činilo da je istu proslijedio glavom u lijevi kut urugvajskog gola. Gol možete pogledati OVDJE. Nakon što je lopta završila u mreži, Ronaldo je rukom pokazivao sucu da je dirao loptu glavom, ali teško je bilo koga u to uvjeriti s obzirom na to da se na snimci jasno vidi da nije te putanja lopte nije mijenjala smjer. Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Navedenu situaciju komentirali su Samovojska i Jeličić u HRT-ovoj emisiji 'Qatara'. - Ne znam je li Ronaldu bilo teže to što je izašao iz igre prije penala ili to što mu nije pripisan gol - započeo je Jeličić u emisiji Qatara za HRT pa nastavio: - Fascinira me i da je nakon utakmice pokazivao sucu kako je dirao loptu. - Međutim, to je ono što ga izdvaja od ostalih, ta nevjerojatna glad za golovima, zbog čega je jedan od najvećih igrača ikad. Svatko tko je ikad igrao nogomet vidi da ovo nije gol, lopta uopće nije dobila rotaciju. Ronaldo će se za ovo morati ispovjediti u Fatimi -zaključio je. Prognoziraj pobjednika SP-a i osvoji reprezentativni dres Luke Modrića! Klikni OVDJE. Najčitaniji članci