VIDEO Rujevica je umuknula, a onda se tresla. Pogledajte sve golove epskog derbija Jadrana

VIDEO Ovo su ostaci projektila koji je oborio iransku raketu kod Turske! Izvukli su ih iz vode Turska je u srijedu priopćila da su NATO-ovi sustavi protuzračne obrane uništili balistički projektil ispaljen iz Irana dok je ulazio u turski zračni prostor. Nije još jasno gdje je projektil bio usmjeren, ali glasnogovornik NATO-a izjavio je da Savez osuđuje iransko 'ciljanje' Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike. Tursko ministarstvo obrane priopćilo je da je projektil prošao iznad Iraka i Sirije prije nego što su ga oborili NATO-ovi sustavi protuzračne i proturaketne obrane stacionirani u istočnom Sredozemlju. Video agencije INA prikazuje dizalicu kako iz vode izvlači ostatke presretačkog projektila u južnoj turskoj pokrajini Hatay...

