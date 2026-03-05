Obavijesti

RIJEKA - HAJDUK 3-2

VIDEO Rujevica je umuknula, a onda se tresla. Pogledajte sve golove epskog derbija Jadrana

RIJEKA - HAJDUK 3-2 Dvaput su Splićani vodili na Rujevici i činilo se da će prekinuti troipolgodišnji niz bez pobjede, pogađali su Pukštas i Brajković, ali su se domaćini nakon dva penala Dantasa i Fruka vraćali u igru, a potom je u 110. minuti neočekivani junak Gabriel Rukavina zabio za totalni preokret branitelja naslova i prolazak u polufinale Kupa.

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 02:06
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

VIDEO Ovako je cijeli Maksimir zapljeskao hrabrom mladom borcu, a Dinamo sredio amatere

DINAMO - KURILOVEC 2-0 Ivan Šćepina (19) sa svojim je klubom došao na Maksimir i izveo početni udarac gotovo dvije godine nakon teške nesreće i pada zbog kojega se borio za život. Četvrtoligaš je pružio solidan otpor "modrima" za koje su, na asistencije debitanta Paula Tabinasa, zabijali Mounsef Bakrar i Patrik Horvat, također debitant.

Dinamo - Kurilovec 2-0 (Kup) 02:07
Dinamo - Kurilovec 2-0 (Kup) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima: Nisam kriv, s gnušanjem odbacujem sve optužbe rekao je trostruki ubojica Srđan Mlađan. Da je počelo izvlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona objavio je predsjednik Milanović. Mobiteli novim pravilnikom u osnovnim školama potpuno zabranjeni. Prekinuto suđenje Banožiću, a on otišao kući sa smiješkom.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka... 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka... | Video: 24sata/Video
VIDEO Trontelj spektakularno pogodio, a Pršir 'zakucao' prolaz Gorice u polufinale Kupa

VARAŽDIN - GORICA 1-3 Gorica je po treći put u povijesti izborila plasman u polufinale Kupa. U 2. minuti goste je u vodstvo doveo Epailly, a samo pet minuta poslije Mamić je izjednačio. Najspektakularniji trenutak utakmice dogodio se u 27. minuti, kada je Trontelj pogodio s distance, a konačan rezultat postavio je Pršir.

Golovi na utakmici Varaždin - Gorica 02:03
Golovi na utakmici Varaždin - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO Snimili trenutak kad je američki torpedo pogodio ratni brod Irana: Skoro se prepolovio

Trumpov ministar rata Pete Hegseth poručio je danas kako su američke snage torpedom potopile iranski ratni brod u Indijskom oceanu. "To je prvi put da je neprijateljski brod potopljen torpedom od 2. svjetskog rata", kazao je Hegseth. Pojavile su se i snimke na kojima se vidi kako Amerikanci razaraju iranski brod. Na brodu je bilo oko 180 članova posade, njih 32 je spašeno. BBC javlja kako je najmanje 80 mrtvih na iranskom brodu u ovom napadu. Hegseth je danas kazao i kako su ubili vođu iranske jedinice čiji je zadatak bio ubiti Trumpa...

Amerikanci objavili snimku udara torpedom na iransku fregatu 00:32
Amerikanci objavili snimku udara torpedom na iransku fregatu | Video: 24sata/Reuters
VIDEO Ovo su ostaci projektila koji je oborio iransku raketu kod Turske! Izvukli su ih iz vode

Turska je u srijedu priopćila da su NATO-ovi sustavi protuzračne obrane uništili balistički projektil ispaljen iz Irana dok je ulazio u turski zračni prostor. Nije još jasno gdje je projektil bio usmjeren, ali glasnogovornik NATO-a izjavio je da Savez osuđuje iransko 'ciljanje' Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike. Tursko ministarstvo obrane priopćilo je da je projektil prošao iznad Iraka i Sirije prije nego što su ga oborili NATO-ovi sustavi protuzračne i proturaketne obrane stacionirani u istočnom Sredozemlju. Video agencije INA prikazuje dizalicu kako iz vode izvlači ostatke presretačkog projektila u južnoj turskoj pokrajini Hatay...

Ovo su ostaci projektila koji je oborio iransku raketu kod Turske! 00:38
Ovo su ostaci projektila koji je oborio iransku raketu kod Turske! | Video: 24sata/reuters

