VIDEO Salah u drami srušio City! Veliki derbi pripao Liverpoolu

Koliko god bili u lošijoj formi, okruženju i atmosferi na koju nisu navikli posljednjih godina, nogometaši Liverpoola posebno su inspirirani kada u grad stigne Manchester City.

U sjajnom derbiju na Anfieldu 'redsi' su srušili 'građane' u 11. kolu Premier lige 1-0, a pogodak odluke zabio je egipatski čarobnjak Mohamed Salah.

Tijekom utakmice City je imao jalovu nadmoć, a Liverpool se ograničio na protunapade. Ipak, današnja izvedba 'redsa' bila je puno bolja nego proteklih utakmica što Jurgenu Kloppu daje razloga za veselje.

City je prvi stigao do prednosti u 53. minuti no pogodak Phila Fodena je poništen nakon intervencije VAR-a. Momčad Pepa Guardiole držala je posjed, pokušala iskreirati novi pogodak, no uslijedio je šok.

Nakon ispucavanja Allisona Cancelo je promašio loptu pa je Salah izbio sam pred Edersona te ga rutinirano svladao. To je bilo dovoljno za pobjedu kojom je Liverpool skočio na osmo mjesto, a Arsenal ostao vodeći.

Suparnik zagrebačkog Dinama u skupini E Lige prvaka Chelsea nastavio je nizati pobjede pod novim menadžerom Grahamom Potterom, "plavci" su kao gosti svladali Aston Villu sa 2-0 (1-0). Strijelac oba gola bio je Mason Mount, on je u 6. minuti iskoristio veliku pogrešku domaćeg stopera Mingsa, da bi u 65. iz slobodnog udarca po drugi put svladao Martineza. Hrvatski veznjak Mateo Kovačić igrao je do 65. minute za Chelsea.

Ovo je peta uzastopna pobjeda Chelseaja u svim natjecanjima kojom je stigao na 19 bodova te se nalazi na četvrtoj poziciji s osam bodova manje od vodećeg Arsenala. Aston Villa je 17. s osam bodova.

Chelsea i Dinamo igrat će u posljednjem kolu 2. studenoga na Stamford Bridgeu, a nakon četiri kola u skupini E Chelsea je vodeći sa sedam bodova, jednim više od drugog RB Salzburga, a tri više od trećeg Milana i četvrtog Dinama.

Arsenal je zadržao vrh ljestvice minimalnom 1-0 (0-0) pobjedom na gostovanju kod Leeds Uniteda. Jedini gol postigao je Saka u 35. minuti snažnim udarcem pod gredu iskosa s desne strane. Inače, susret je bio prekinut već u 2. minuti na 40-ak minuta zbog nestanka struje. Domaći su najveću priliku za poravnanje imali u 63. minuti, ali Bamford je tada promašio kazneni udarac.

Hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car igrao je od 42. minute u 1-1 (0-1) domaćem remiju Southamptona protiv West Ham Uniteda. Domaće je u vodstvo doveo Perraud (20), a poravnao je Rice (64). Southampton je 18. s osam bodova, tri manje od 11. West Hama.

Manchester United i Newcastle United su podijelili bodove na Old Traffordu igrajući 0-0.

