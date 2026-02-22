Obavijesti

Sport

Komentari 0
SAŽETAK HAJDUK - RIJEKA

VIDEO Sanchez divljao uz teren, Livaja presudio Rijeci, a Sigur pljunuo igrača?! Evo sažetka

HAJDUK - RIJEKA 1-0 Samo jedan gol, ali puno sadržaja! Tako se može opisati ova utakmica u kojoj je sudac Dario Bel pokazao tri crvena kartona, a samo jedan u tijeku igre. Petrovič je morao ranije na tuširanje zbog starta đonom na što je Victor Sanchez izgubio živce i zaradio crveni. Livaja je zabio u 79. za 1-0, a Sigur pljunuo Radeljića i morao van u istoj akciji

Pokretanje videa...

Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka 01:57
Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

NAKON UTAKMICE

VIDEO Pogledajte kako su Torcida i Armada ispratili igrače

Hajduk je slavio protiv Rijeke 1-0 u Jadranskom derbiju, a gol odluke zabio je Marko Livaja u 79. minuti. Domaći su navijači pjesmom i pljeskom pozdravili igrače nakon utakmice, ali u pozitivnom tonusu je reagirala i Armada koja je stigla na daleko gostovanje

Pokretanje videa...

Reakcija navijača nakon derbija 00:32
Reakcija navijača nakon derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Eskalacija na svim stranama. NATO digao vojne avione zbog ruskih raketa

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: NATO digao avione nakon ruskog raketnog napada. Splitska psihijatrija pod pritiskom, raste broj intervencija. Krvavi sukob stranaca u centru Zagreba. Prosvjed u Korenici protiv centra za migrante. Naoružani muškarac ubijen ispred Trumpova imanja. Radioaktivni otpad planiraju skladištiti na Čerkezovcu.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAKON POBJEDE

VIDEO Pogledajte kako su Boysi ispratili dinamovce u svlačionicu

"Modri" su pobijedili Varaždin u gostima 4-0 u 23. kolu HNL-a i povećali prednost na vrhu ljestvice na osam bodova, a Dinamove je igrače u Varaždin došao podržati i velik broj navijača

Pokretanje videa...

Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu 00:45
Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu | Video: Marta Divjak/24sata
VRAĆALI SE S CIPRA

VIDEO Torcida napala Armadu na zagrebačkom aerodromu?!

Nogometaši Rijeke pobijedili su Omoniju na Cipru 1-0, a goste je pratio i solidan broj navijača. Kad su se vratili na zagrebački aerodrom, napao ih je dio Torcide koji se našao na istom mjestu. Srećom, situacija se brzo primirila

Pokretanje videa...

Torcida napala Armadu na aerodromu 02:24
Torcida napala Armadu na aerodromu | Video: čitatelj/24sata
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rapsodija Dinama protiv Varaždina! Četiri sjajna gola i čarolija Vidovića. Evo sažetka

VARAŽDIN - DINAMO 0-4 Nakon slabijeg prvog dijela, u kojem su obje momčadi imale po jednu šansu, drugo je donijelo rapsodiju Dinama. U 51. minuti Vidović je pucao, a od Zajca se lopta odbila u gol. Slovenac je nakon dvije minute zabo novi gol, a u 57. je Bakrar zakucao na dodavanje Gode. U 88. Soldo je zapečatio sudbinu Varaždina, a Vidović je sve počastio čarolijom.

Pokretanje videa...

Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo 01:33
Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026