SAŽETAK HAJDUK - RIJEKA
VIDEO Sanchez divljao uz teren, Livaja presudio Rijeci, a Sigur pljunuo igrača?! Evo sažetka
HAJDUK - RIJEKA 1-0 Samo jedan gol, ali puno sadržaja! Tako se može opisati ova utakmica u kojoj je sudac Dario Bel pokazao tri crvena kartona, a samo jedan u tijeku igre. Petrovič je morao ranije na tuširanje zbog starta đonom na što je Victor Sanchez izgubio živce i zaradio crveni. Livaja je zabio u 79. za 1-0, a Sigur pljunuo Radeljića i morao van u istoj akciji
