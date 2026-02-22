VIDEO Sanchez divljao uz teren, Livaja presudio Rijeci, a Sigur pljunuo igrača?! Evo sažetka

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rapsodija Dinama protiv Varaždina! Četiri sjajna gola i čarolija Vidovića. Evo sažetka VARAŽDIN - DINAMO 0-4 Nakon slabijeg prvog dijela, u kojem su obje momčadi imale po jednu šansu, drugo je donijelo rapsodiju Dinama. U 51. minuti Vidović je pucao, a od Zajca se lopta odbila u gol. Slovenac je nakon dvije minute zabo novi gol, a u 57. je Bakrar zakucao na dodavanje Gode. U 88. Soldo je zapečatio sudbinu Varaždina, a Vidović je sve počastio čarolijom.

Kopiranje linka