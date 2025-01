VIDEO Šarić zaigrao nakon šest tjedana i izgubio bez Jokića, koš Younga 's parkinga' za pobjedu!

Dario Šarić vratio se na NBA parkete nakon dugih mjesec i pol dana stanke i to nakon što se razboljela prva zvijezda momčadi i ponajbolji igrač lige Nikola Jokić. Hrvatski košarkaški reprezentativac je, štoviše, bio u startnoj petorci Denvera u domaćoj utakmici protiv Bostona koju su Celticsi pobijedili 118-106.

Nakon oporavka od ozljede gležnja Šarić se nije pretjerano iskazao u 17 minuta na parketu, nije zabio koš, pucao je svega dvaput (jednom za dva, jednom za tri poena), imao jedan obrambeni skok i blokadu, četiri asistencije, jednu izgubljenu loptu i osobnu pogrešku.

Boston je kontrolirao gotovo čitavu utakmicu i vodio izuzev početka drugog poluvremena, a najbolji strijelci bili su Jrue Holiday s 29 kod gostiju i Russell Westbrook s 26 koševa kod domaćih.

Potez večeri svakako je trica koju je Trae Young utrpao sa sirenom iz svoje polovice za pobjedu Atlante u Uti 124-121. Young je nosio Hawkse do pobjede s 24 koša i čak 20 asistencija. Lauri Markkanen na drugoj strani zabio je 35, a njegovi navijači na kraju utakmice samo su se mogli hvatati za glavu na potez koji im je odnio pobjedu.

Dallas Mavericks su kod kuće sa 118-97 svladali Los Angeles Lakerse prekinuvši tako niz od pet poraza. Quentin Grimes je bio najbolji strijelac s 23 poena, od čega je šest trica, a tome je dodao i devet skokova. P.J. Washington je ubacio 22 koša, a Spencer Dinwiddie 19 za Maverickse koji su bili bez ozlijeđenih Luke Dončića i Kyrieja Irvinga. Anthony Davis predvodio je Los Angeles s 21 poenom i 12 skokova, dok je LeBron James skupio 18 poena, 10 skokova i osam asistencija.

Minnesota Timberwolves su na gostovanju sa 104-97 nadigrali New Orleans Pelicanse pokvarivši tako povratak Ziona Williamson. Anthony Edwards je predvodio Minnesotu do pobjede s 32 koša, a Julius Randle je ubacio 16. Kod Pelicansa najbolji je bio Dejounte Murray s 29 poena, dok je Williamson, u povratku nakon 27 utakmica izostanka zbog istegnuća tetive koljena, zabio 22 poena uz šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Karlo Matković nije igrao za New Orleans.

Charlotte Hornets su prekinuli niz od deset poraza pobijevši sinoć kod kuće sa 115-104 Phoenix Sunse. LaMelo Ball je ubacio 32 poena za Charlotte, dodavši tome deset skokova, sedam asistencija i četiri ukradene lopte. Pomogli su mu Miles Bridges s 21 košem, Nick Richards s 15 koševa i 12 skokova te Brandon Miller s 13 koševa. Devin Booker pokušao je zadržati Sunse u igri s 39 poena, što je njegov najveći učinak od studenog. Kevin Durant je ubacio 26 koševa za Phoenix, koji je izgubio pet od zadnjih šest utakmica.

Houston Rockets su u gostima sa 135-112 bili bolji od Washington Wizardsa. Jalen Green i Alperen Sengun zajedno su postigli 36 koševa tijekom treće četvrtine i Houston je izbrisao rani dvoznamenkasti deficit te na kraju pobijedio. Rockets su u trećoj četvrtini zabili 40 koševa od čega su 22 bila Greenova, a 14 Sengunova. Green je utakmicu završio s 29 koševa, Fred VanVleet dodao je 19 poena, 12 asistencija i četiri ukradene lopte, a Amen Thompson 20 poena, 15 skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. Sengun je postigao ukupno 26 poena, 10 skokova i šest asistencija. Corey Kispert ubacio je 23 koša, a Jones Valanciunas 18 za Washington, koji je pao na 5-15 kod kuće.

Miami Heat su u San Franciscu sa 114-98 bili bolji od Golden State Warriorsa, a do pobjede ga je predvodio Nikola Jović s 20 koševa. Kod Warriorsa je najbolji bio Stephen Curry s 31 poenom od čega je osam trica.

NBA, rezultati