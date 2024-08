VIDEO Šego i Ba slomili Slaven! Varaždin slavio prvi put u sezoni

Nogometaši Varaždina pobijedili su Slaven Belupo 2-0 u 4. kolu HNL-a. Varaždinci su konačno uspjeli slaviti, a do pobjede su ih vodili bivši igrač Hajduka Michele Šego i Lamine Ba.

Domaćin je bio bolji i dominantniji gotovo cijeli susret što se u konačnici osjetilo i na rezultatu, a gosti iz Koprivnice nakon 4. kola imaju puno razloga za brigu. 'Farmaceuti' su tek jednom uspjeli remizirati, a od četiri utakmice imaju tri poraza.

Iz prvog dijela valja izdvojiti svega tri šanse, onu Mitrovskog iz 12. minute kada je tukao pokraj gola, a isti igrač je u 32. minuti glavom pucao u Čovića. Koprivničani su imali jednu konkretnu šansu, pet minuta kasnije kada je Liber dvaput pucao u blok.

Uslijedio je pokušaj Dabre u 49. minuti, no gostujući golman je dobro reagirao i pokupio loptu prije nego je došlo do veće opasnosti, no Čović je u 64. morao vaditi loptu iz mreže. Michele Šego je sve napravio sam, krasno se riješio čuvara i s lijeve strane tukao u suprotni kut.

Statistika Varaždin - Slaven

Foto: Sofascore za 24sata

Točno pet minuta kasnije Lusavec je igrao rukom u kaznenom prostoru i gosti su tražili penal. Ipak, VAR soba je pregledala snimku pa procijenila da nije bilo dovoljno materijala za najstrožu kaznu i Duje Strukan je dobio naputak da se utakmica nastavi.

Konačnih 2-0 postavio je Lamine Ba u 78. minuti. I opet je dobar dio posla odradio Šego koji je odlično ubacio na drugu stativu i Ba nije imao težak zadatak.

