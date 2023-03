VIDEO Senzacionalan preokret u grupi H! Kazahstan srušio Dance

Hrvatska je u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo odigrala 1-1 s Walesom. Nije ono što smo htjeli, no i igrači su istaknuli da je tek početak ciklusa. Nizozemska je teško nastradala od Francuske 4-0, a da će se iznenađenja događati pokazali su i senzacionalni Kazahstanci koji su na umjetnoj travi Astana Arene u drugom krugu grupe H velikim preokretom srušili Dansku 3-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ne samo da je Danska bitno snažnija reprezentacija na papiru, jer nalazi se na 18. mjestu Fifine ljestvice dok je Kazahstan 115., već je i na poluvremenu imala prednost 2-0 golovima Rasmusa Hojlunda. Riječ je o 20-godišnjem napadaču Atalante, koji je s pet pogodaka trenutno najbolji strijelac kvalifikacija.

No, ponovno se pokazalo da je u modernom nogometu rezultat 2-0 najopasniji. Danci su do 73. minute imali veliku prednost i mislili da će do kraja rutinski. Uslijedio je 'blitzkrieg' Kazahstana u svega 20-ak minuta.

Prvo je Bahtijor Zajnutdinov zabio penal, kojeg je skrivio Jonas Wind igrajući rukom. Zatim je Aškat Tagibergen zabio fantastičan gol s 30 metara za 2-2, a onda je za potpuno slavlje Kazahstanaca i čudesni preokret zabio Abat Aimbetov kada je glavom nakon ubačaja pospremio loptu u mrežu.

Do kraja susreta je uspio i pocrveniti zbog dva žuta kartona, no zbog toga se neće previše brinuti.

VIDEO SAŽETKA POGLEDAJTE OVDJE

Najčitaniji članci