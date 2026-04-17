SAŽETAK SLAVEN BELUPO - HAJDUK

VIDEO Silić izvodio kerefeke, a Rebić spašavao bod Hajduku u Koprivnici. Pogledajte golove

SLAVEN BELUPO - HAJDUK 2-2 Remi u sjajnoj utakmici! Slaven je poveo već u četvrtoj minuti golom Dabre, a u 38. je Rebić zabio za 1-1. U 47. minuti je golman Hajduka Silić izvodio akrobacije i tehnicirao glavom s loptom te ju izgubio i primio gol, ali je isti poništen. U 51. je zabio Ćubelić za 2-1, a konačnih 2-2 postavlja Božić autogolom pod pritiskom Rebića u 63. minuti

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Pad taksi bande: 'Siguran sam da su imali nekog u Poreznoj'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Pad taksi bande: Knjigovođa ih prijavio za utaju poreza, iz Porezne ga odbili. Iran otvorio Hormuški tjesnac. Od utorka padaju cijene goriva? Obojkaški savez plaća masnu proviziju od 112.500 eura za sponzorstvo Hrvatske pošte. Tragedija u Babinoj Gredi: Kombijem naletio na tri žene. Otvaraju podvožnjak kod Vjesnika za promet....

SAŽETAK GORICA - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kako su Sušak i Vasilj srušili Goricu u gostima!

GORICA - LOKOMOTIVA 0-2 Direktna borba konkurenata za pozicije pripala je gostima. Sušak je zabio za 0-1 u 36. minuti, a u 68. zabija Vasilj za konačnih 0-2. Momčad s Kajzerice sedma je na tablici, ali sa samo četiri boda manje od trećeplasirane Rijeke, dok je Gorica osma na tablici sa 32 boda

FESTIVAL KASKADERSTVA

Pogledajte kakve vratolomije izvode kaskaderi: 'Skačem sa 7 metara visine, nije me strah!'

Treće izdanje međunarodnog Festivala kaskaderstva - 3, 2, 1 akcija održava se 17. i 18. travnja 2026. godine u Kinu Edison u Karlovcu i dvorcu Stari grad Novigrad na Dobri. Ističe važnost kaskaderske profesije u filmskoj industriji od akcijskih filmova pa sve do komedija. Na Festivalu se moglo okušati na simulatoru vožnje, pogledati kako poznati hrvatski glumci prolaze kroz kaskadersku školu, pogledati show koji su izveli kaskaderi iz Italije, ali i probati sudjelovati u otmici.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Iskusni pilot preživio nesreću, istražuju kako je pao avion

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Pilot preživio pad zrakoplova kraj Ivankova, istražuju kako je došlo do nesreće. Pao 'Kralj taksista' u akciji Uskoka. Sindikalist Jagić kupio Lexus. Cijene goriva idu dolje? 700 dronova lansirali na Ukrajinu. Hegseth prijeti Iranu. Redatelj Svadbe 2 otkriva detalje nastavka velikog hita.

PILOT U BOLNICI

VIDEO Zrakoplov kod Vinkovaca pao u polje, pogledajte snimku

Manji zrakoplov prisilno je sletio u blizini Ivankova u četvrtak, 16. travnja oko 9.35 sati, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske. Na mjesto nesreće žurno su upućene hitne službe. Pronašli su zrakoplov u polju, okrenutog naopačke. Čovjek koji je upravljao letjelicom je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima.

