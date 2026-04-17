SAŽETAK SLAVEN BELUPO - HAJDUK
VIDEO Silić izvodio kerefeke, a Rebić spašavao bod Hajduku u Koprivnici. Pogledajte golove
SLAVEN BELUPO - HAJDUK 2-2 Remi u sjajnoj utakmici! Slaven je poveo već u četvrtoj minuti golom Dabre, a u 38. je Rebić zabio za 1-1. U 47. minuti je golman Hajduka Silić izvodio akrobacije i tehnicirao glavom s loptom te ju izgubio i primio gol, ali je isti poništen. U 51. je zabio Ćubelić za 2-1, a konačnih 2-2 postavlja Božić autogolom pod pritiskom Rebića u 63. minuti
