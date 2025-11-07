SAŽETAK GORICA - VUKOVAR
VIDEO Sjajan gol Vukovara iz akcije, sramotan potez Tadića, izjednačenje Gorice. Evo sažetka
GORICA - VUKOVAR 1-1 Prvih 45 minuta dvoboja u Turopolju bila je "kamilica", a drugih 45 vatromet od uzbuđenja! Gosti su zabili u 51. nakon lijepe akcije, a u 72. ostali s igračem manje nakon što je Tadić pljunuo Čuića. Gorica je zabila za 1-1 u 85. minuti, zamalo i preokrenula. Igralo se čak 10 minuta sudačke nadoknade, ali ostalo je 1-1
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.