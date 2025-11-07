Obavijesti

Sport

Komentari 6
SAŽETAK GORICA - VUKOVAR

VIDEO Sjajan gol Vukovara iz akcije, sramotan potez Tadića, izjednačenje Gorice. Evo sažetka

GORICA - VUKOVAR 1-1 Prvih 45 minuta dvoboja u Turopolju bila je "kamilica", a drugih 45 vatromet od uzbuđenja! Gosti su zabili u 51. nakon lijepe akcije, a u 72. ostali s igračem manje nakon što je Tadić pljunuo Čuića. Gorica je zabila za 1-1 u 85. minuti, zamalo i preokrenula. Igralo se čak 10 minuta sudačke nadoknade, ali ostalo je 1-1

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Gorica - Vukovar 02:07
Sažetak utakmice Gorica - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Grafiti s porukama mržnje prema Srbima osvanuli u Splitu uoči prosvjeda Torcide i dijela braniteljskih usluga. Oglasio se Plenković. Dvojicu Zagrepčana kod Graza napali poljski huligani. U Vukovaru pokopan hrvatski heroj Zorislav Gašpar. Tokar prijetio Plenkoviću. Slovenija šalje vojsku na granice. Slavni astronaut stiže u Hrvatsku. Dalić aktivirao pretpozive Oršiću i Petru Musi, otpali Ante Budimir i Mateo Kovačić. Dinamo trese kriza, svi se pitaju zašto Zvonimir Boban šuti...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu 03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu | Video: 24sata/Video
INCIDENT U ZAGREBU

VIDEO Moment kad maskirani tipovi stižu pred Srpski centar u Zagrebu: Ulice bile pune policije

Skupina maskiranih muškaraca, njih više od 50, okupila se u petak navečer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se održava program manifestacije Dani srpske kulture. Dočekala ih je interventna policija. Maskirani muškarci pjevali su "Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", "Zovi, samo zovi" čuli su se i povici ZDS, Index javlja kako je jedan huligan pljunuo njihovu reporterku. Čule su se i psovke, neugodni povici... Ali huligani su se ubrzo udaljili s lokacije...

Pokretanje videa...

Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca 01:27
Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca | Video: 24sata/pixsell
TUTANKAMONOVA IZLOŽBA

VIDEO Posjetitelje oduševio Veliki egipatski muzej u Kairu: 'Nadmašuje sva očekivanja'

KAIRO - Veliki egipatski muzej službeno je otvoren 1. studenog, u čak 7500 četvornih metara izloženo je više od 5000 artefakata iz poznate Tutankamonove grobnice. Muzej nadmašuje sva očekivanja, ovo je čudo što ste izgradili - rekao je posjetitelj iz Grčke.

Pokretanje videa...

Posjetitelje je oduševio novi Veliki egipatski muzej u Kairu: 'Nadmašuje sva očekivanja' 01:29
Posjetitelje je oduševio novi Veliki egipatski muzej u Kairu: 'Nadmašuje sva očekivanja' | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vukovar se oprostio od heroja Jeana-Michela Nicoliera — tisuće ljudi ispratile su ga na vječni počinak. U Splitu trojica muškaraca završila u pritvoru nakon što su sudionike manifestacije tjerali kroz kordon koji je vikao „Za dom spremni“. U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog požara u domu za starije. U zaleđu Šibenika uhićen ratni zločinac – dok je brao masline. Bivši ministar Beroš vratio se u operacijsku salu – ali samo kao asistent...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu... | Video: 24sata/Video
NEMA VIŠE OPASNOSTI

VIDEO Kod Paromlina su se zapalile električne instalacije

Kod Paromlina u Zagrebu više vatrogasnih vozila sudjelovalo je u akciji gašenja u četvrtak. Došlo je do pucanja kabla - zapalile su se električne instalacije, potvrdio nam je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb.

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu 02:28
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025