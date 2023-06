VIDEO Sjedila je iza Dražena i preživjela: Upropastila me ta žena. Još patim zbog nesreće

Na današnji dan prije 30 godina cijela Hrvatska je plakala zbog smrti košarkaškog Mozarta. Bio je to dan kada je u automobilskoj nesreći poginuo Dražen Petrović. Svijeće su obasjavale svaki hrvatski dom u čast velikana, a neki i dalje nisu mogli vjerovati da njega nema više.

Godinama se nagađalo koje dvije osobe su bile s njim u automobilu tog kobnog jutra, a onda je otkriveno da je crvenim Golfom te 1993. upravljala njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy, manekenka i košarkašica, a treća osoba bila je turska košarkašica i njezina prijateljica Hilal Edebal koja se ni dan danas nije oporavila od teške nesreće. Gotovo pa je potpuno izgubila pamćenje.

Hilal danas ima 55 godina, a tek je prije nekoliko godina doznala da je sudjelovala u istoj nesreći u kojoj je poginuo Dražen Petrović. Strašna nesreća donijela joj je ozljedu mozga što joj je prouzročilo amnezije. To ju je dovelo do brojnih psihičkih slomova, a za sve informacije o nesreći je saznala iz novina.

Za treću osobu se saznalo tek kasnije

- Zašto je Petrović, čovjek takvog statusa i bogatstva, morao putovati iz Njemačke za Zagreb baš automobilom, ne avionom? Zašto sam ja morala baš tada biti u Njemačkoj umjesto u SAD-u, gdje sam studirala i igrala košarku? Zašto sam morala izgubiti karijeru, a Dražen život, dok je vozačica uskoro mogla nastaviti svoju košarkašku i karijeru modela? Na koncu, je li Dražen prošao bolje od mene? Odnosno, bi li za mene bilo bolje da nisam preživjela? Jednostavno, to je prenepravedno. Sve je bilo savršeno u mom životu do tog dana i fatalne nesreće - pitanja su koja si svakodnevno postavlja nesretna Hilal.

Ona je 2011. godine prvi put progovorila o teškoj nesreći za New York Daily News gdje je pričala o problemima s kojima se stalno susreće.

Tog kobnog 7. lipnja 1993. Dražen Petrović stigao je avionom iz Wroclawa u Frankfurt gdje ga je dočekala njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy, koja je bila fotomodel i košarkašica. Ona je upravljala crvenim Golfom, Dražen je spavao na prednjem sjedištu, a Hilal Eldebi je sjedila na stražnjem sjedištu. Ona nije ni trebala biti s njima u autu, kao ni Dražen, ali na nagovor vrlo dobre prijateljice, ipak je pristala.

Toga kišnog predvečerja na autocesti kod Ingolstadta crveni se golf zabio u kamion koji je izletio sa suprotne trake. Mediji su treću osobu identificirali kao Hilal Haene te pisali da je riječ o 53-godišnjakinji. No riječ je bilo o 23- godišnjoj košarkašici koja je te godine završila prvu sezonu na sveučilištu Niagara. Prema brojnim verzijama, treća putnica bila je Klarina majka, no to su bila samo puka novinarska nagađanja.

- Posljednjih je 18 godina bilo jako teško. Dražen je poginuo, i to je užasno, ali da je preživio pitam se kakav bi život mogao imati. Kad pogledate automobil, jasno vam je da ne bi mogao nastaviti karijeru. I pitam se kako bi podnio činjenicu da više ne može igrati košarku. Bilo mi je vrlo teško. Dugo sam vremena bila na terapijama. U potpunosti sam izgubila pamćenje. Nisam prepoznavala ništa u Münchenu, gradu u kojem sam odrasla. Kamo god da sam pošla, roditelji su me morali dovoditi natrag - rekla je Hilal koja je provela osam tjedana u komi zbog čega je izgubila stipendiju na Sveučilištu.

Nesreća je jako utjecala na nju, nije se skoro ničega sjećala, a prvo nije bila ni svjesna da je sudjelovala u nesreći u kojoj je poginuo Dražen.

- Liječnici su mi rekli da će se moj mozak nakon šest do osam godina u potpunosti oporaviti, da će biti kao što je bio prije nesreće. Nažalost, nisam to dočekala. S vremenom sam odustala, zahvalna da sam preživjela, da mogu barem hodati i da mogu govoriti.

Željela se probuditi iz sna

Nadala se da će sve biti kao prije, no nažalost nastavio se za nju taj frustrirajući i poražavajući proces. Dani su sporo prolazili, psihički slomovi su dolazili jedan za drugim, a ona više to nije mogla izdržati. Popela se na prozor stana od svojih roditelja koji se nalazio na 17. katu, no spasio ju je 24-satni medicinski nadzor koji je imala.

- Željela sam se probuditi iz sna. Mislila sam da ću, kad skočim, prestati sanjati ovu moru - pričala je Hilal.

Dražen tog dana nije ni trebao završiti u crvenom Golfu. Hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je dan prije kvalifikacijsku utakmicu protiv Slovenije u Wroclawu i reprezentacije je doputovala avionom za Frankfurt gdje su trebali presjesti na let za Zagreb. No, želja za djevojkom bila je jača i Dražen je promijenio plan.

Odlučio je propustiti let i vidjeti djevojku Klaru. Upravo je ona, zajedno s prijateljicom Hilal, došla na aerodrom po Dražena. Ona je satima nagovarala Turkinju da ide s njom od Münchena do Frankfurta kako ne bi bila sama, a Hilal ju je prvo odbijala, sve dok nije pristala na odluku koja će joj uništiti život.

- Znala sam Dražena preko Klare. Čak sam i gledala neke njegove utakmice za New Jersey. Bio je vrlo drag čovjek.

Oko 17.20 sati crveni se golf punom brzinom zabio u kamion-cisternu koji je bio posred ceste. Prema policijskom izvješću, vozač kamiona izašao je iz vozila i signalizirao vozačima nadolazećih vozila da uspore.

'Klara mi je upropastila život'

No za Dražena je bilo prekasno. Klara je išla velikom brzinom i pokušala skretanjem izbjeći neizbježno, no tako je samo suvozačko mjesto napravila ranjivijim. Dražen je nevezan spavao i nakon udarca je izletio kroz prednje staklo te udario glavom u cisternu. Poginuo je na licu mjesta. Hilal također nije bila vezana, a glavom i tijelom je udarila o stražnje sjedalo.

- Roditelji su me svakodnevno dolazili posjećivati premda im je za to trebalo dva sata vožnje. Liječnici su im stalno govorili da bih mogla preživjeti. Nikad im nisu rekli da ću preživjeti - potresno je govorila Hilal.

No i dan danas je ostala neispričana priča o Klari Szalantzy koja se skroz povukla i odbila dati bilo kakvu izjavu o nesreći. Prema policijskom izvješću, ona je u bolnici provela samo tjedan dana i to zbog male ozljede nad lijevim kapkom. Ubrzo se opet vratila za volan, a 2001. godine udala se za legendarnog njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa. Dok je njezina prijateljica ležala u komi, ona je odletjela u SAD-a gdje je nastavila svoju košarkašku karijeru i karijeru foto-modela.

Kako kaže Edebal, Klara je tada proživljavala emotivni pakao. Dobivala je prijetnje smrću od Draženovih obožavatelja, no prema njoj je upravo ona najveći krivac za sve što se dogodila. Na onom dijelu autoceste gdje je većina vozača vozila sporije, Klara je naglo ubrzala. Upravo zbog velike brzine nije uspjela na vrijeme zaobići kamion koji je stajao nasred ceste i zabila se direktno u cisternu.

- Naravno da nije namjeravala ubiti Petrovića, ali definitivno je vozila prebrzo. I upropastila mi život - kaže Turkinja.

Kako govori, u magli su joj trenuci kada ju je Klara posjećivala, ali zbog amnezije nije sigurna jesu li ikada pričale o nesreći. Također ju je nekoliko puta vidjela i po kafićima.

- Uistinu ne znam o čemu smo razgovarale. Ona je odjednom nestala iz mog života. Udala se. Nisam je vidjela odavno.

Biserka Petrović upoznala Hilal

Dok legenda o Draženu danas živi, Hilal živi sama u Istanbulu i pokušava zaboraviti duhove iz prošlosti. Veliki problem ima s pamćenjem, a osobe i stvari zaboravljava nakon nekog vremena. To joj stvara velike probleme u zaposlenju. Nekoliko puta je dobila otkaz jer nije mogla zapamtiti naredbe od šefova. Radila je kao prevoditeljica turskog, engleskog i njemačkog jezika.

- Sve zbog mozga. Otpuštaju me jer ne mogu zapamtiti sadržaj telefonskih razgovora, niti osobe s kojima sam razgovarala. Zaboravljam na poruke koje bih trebala prenijeti.

I dan danas žali za trenutkom kada je pristala i ušla u crveni Golf. Ta joj je odluka skroz uništila život.

- Bijesna sam jer je ovo što mi se događa prokleto nepravedno. Nisam vozila automobil, a ovako patim. Bila sam košarkaška reprezentativka. Od tog sam posla mogla živjeti. Šteta. Petrović i ja bili smo puno, previše premladi. Sve je moglo biti drukčije - zaključila je nesretna Hilal u razgovoru za New York Daily News.

Dražen je tada igrao u New Jersey Netsima i bio je među boljim igračima lige, no nesretni crveni Golf i autocesta za Munchen su uništili i njegove i njezine snove.

Draženova majka Biserka Petrović poželjela je upoznati Hilal, a ta joj se želja ispunila 2017. godine.

- Želja mi je doći u Istanbul i upoznati košarkašicu koja je bila s Draženom u autu - govorila je nekoliko puta.

Želju joj je ispunila turska TV kuća TRT. Njihova novinarka Semra Hunter povela je Biserku u Istanbul gdje se susrela s Hilal. Cijeli video je vrlo emotivan, ali događaj u kojoj su se njih dvije susrele i spontano zagrlile pogledajte od 10:10 pa nadalje.

- Vrlo sam se emotivno istrošila od ovog susreta, mislila sam da neću moći izdržati. To je samo dio filma koji je napravljen u Istanbulu i objavljen zbog godišnjice smrti mog sina. Klara je monstrum. Nije čak ni sa Hilal u kontaktu. Nije ju posjećivala ni dok je bila bolesna iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu - rekla je Draženova majka nakon emotivnog susreta s Hilal.