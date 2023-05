VIDEO Sjever grmi, a igrači Dinama u ekstazi: Pogledajte kako su slavili s navijačima

Dominik Livaković prvi put u karijeri primio je trofej prvaka Hrvatske kao kapetan Dinama i vinuo ga visoko u zrak na oduševljenje više od 16 tisuća ljudi na Maksimiru.

Šampanjac, vatromet, medalje oko vrata, službeni protokol su odradili igrači Dinama, a onda se zaputili ispred sjeverne tribine gdje su ih nestrpljivo čekali Bad Blue Boysi. I mogla je krenuti ludnica. Igrači i navijači pjevali su zajedno u glas, redale su se navijačke pjesme i hitovi kojima ih navijači bodre iz utakmice u utakmicu. Prije pet, šest godina ovakva situacija je bila nezamisliva.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na proslavama bi se skupilo jedva i nekoliko tisuća ljudi. Zbog raznoraznih razloga, navijači su se udaljili od kluba, no u posljednje vrijeme sinergija navijača i igrača jača je nego ikada. Vidjeli smo to na dočeku kod Macole, vidjeli smo to večeras, ali i skoro u svakoj utakmici ove sezone kada su grmjeli sa svog sjevera.

Slavlje se nastavilo u fan zoni gdje su se igrači popeli na pozornicu pa svima pokazali trofej.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dinamo je po 24. put u povijesti osvojio naslov prvaka Hrvatske. I ova sezona bila je prožeta stresovima i dramom, smjenom trenera Čačića i borbi za prevlast unutar kluba. Sve je to poremetilo igrače koji se nisu osjećali baš ugodno, a to se vidjelo na rezultatima. No, u takvoj situaciji došao je Igor Bišćan, vratio igračima samopouzdanje i suvereno se prošetao do titule.