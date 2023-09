VIDEO Skandal na US Openu: Aktivisti prekinuli polufinale, jedan se zalijepio za stolac!

U sportu često svjedočimo protestima i neredima u režiji klimatskih aktivista, a izuzetak nije ni tenis. Tako je polufinalni meč US Opena između Amerikanke Coco Gauff i Čehinje Karoline Muchove zaustavljen na čak 50 minuta zbog rijetkog skandala.

Foto: Danielle Parhizkaran

Pri rezultatu od 6-4 i 1-0, troje prosvjednika počelo je vrištati i skandirati s tribina. U tenisu se očekuje tišina tijekom igre, ali aktivisti su uzvikivali poruke protiv upotrebe fosilnih goriva. Jedan od njih čak se i zalijepio za stolicu, pa su ga redari doslovno morali odlijepiti kako bi buntovnika otpratili sa stadiona...

Meč je bio pauziran skoro sat vremena, a Gauff je potvrdila pobjedu u dva seta od 6-4, 7-5. Nakon pobjede i drugog GS finala u karijeri (prvo je bilo na Roland Garrosu 2022.) Gauff je komentirala kako je očekivala pobunu aktivista...

- Ludo je što sam si ujutro rekla: 'Kladim se da će biti protest za klimatske promjene u finalu'. Nisam očekivala da će to biti u polufinalu! Odmah sam znala što se događa. Rekla sam sucu kako se radi o protestu. Karolina (Muchova, op. a.) me pitala kako sam to odmah primijetila. Rekla sam da ne znam, nešto mi je ujutro reklo - komentirala je Gauff.

Foto: Danielle Parhizkaran

Gauff će u finalu igrati protiv nove najbolje tenisačice svijeta, Arine Sabaljenke, a protesti klimatskih aktivista nisu strani pojam u tenisu.

Sjetimo se prošlogodišnjeg polufinala Roland Garrosa, u kojem je naš Marin Čilić izgubio od Casper Ruuda. Meč je prekinut nakon što je žena utrčala na teren i zavezala se uz mrežu.

Na ovogodišnjem Wimbledonu uhićeno je troje prosvjednika koji su bacili konfete i komadiće slagalice po terenu, a još se ne zna hoće li i troje prosvjednika u New Yorku pravno odgovarati za protest na sportskom događaju.