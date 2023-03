VIDEO Slao prijatelju čestitku, u kadar mu upala gola supruga: 'Sad svi znaju da je prekrasna'

Tek smo to shvatili kad su nas prijatelji sve više počeli zvati na telefon. Nisam imao ideje što se događa, a očito je to netko objavio. Kad sam to slao, nisam uopće vidio da je žena u videu, rekao je za Bild osvajač Svjetskog prvenstva 1990. godine Andreas Brehme (62) nakon što je u javnost isplivala rođendanska čestitka koju je slao jednom od fanova.

Naime, u svijetu su sve popularnije personalizirane rođendanske čestitke od poznatih osoba, a oni od toga mogu i zaraditi. Legendarni stoper koji je zabio pobjednički gol za Njemačku u finalu Mundijala protiv Argentine (1-0) 1990. godine tako je napravio i ovaj put, samo nije bio svjestan da je poslao i 'bonus sadržaj'.

Foto: Twitter

Video je započeo standardno, gledajući direktno u kameru i čestitao, ali nakon toga ga je omeo zvuk koji je dopirao s desne strane. A tamo nije otišao samo njegov pogled već i kamera koja je snimila njegovu partnericu Susannu Schaeder (56) u toplesu.

Foto: Bild

Brzo je vratio kameru natrag i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo, ali video je ipak nekako postao viralan. A Brehme se nakon svega samo našalio.

- Sad cijeli svijet zna da imam prekrasnu ženu. Nije se smjelo dogoditi, ali mogu se samo nasmijati. Ubuduće ću dati ženi da me snima - rekla je njemačka legenda, a njegova je žena zaključila:

Foto: Jürgen Fromme/DPA

- Bilo je to prošle godine na odmoru na jezeru Garda u Italiji. Ali što? Pa možete me vidjeti kako se presvlačim na plaži ili u sauni. Nasmijali smo se tome i sad zezam Andyja, mog eksperta za društvene mreže.

Foto: Jürgen Fromme/DPA

