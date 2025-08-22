VIDEO Slavlje i pjesma orila se Rujevicom. Evo kako su igrači Rijeke feštali s navijačima

NAJVAŽNIJE VIJESTI:

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti srijede: Tomo Horvatinčić na Pelješcu uživa u blagodatima uvjetnog otpusta iz zatvora. "Viđen je s društvom u restoranu"... Donald Trump se nada da će Vladimir Putin biti dobar i da će ići prema završetku rata, izjavio je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov. Slavonski stočari najavljuju prosvjed i blokadu u Vukovaru. Dvoje djece teško ozlijeđeno na Viru nakon pada s el. romobila. Tri ugriza poskoka u četiri dana u Istri! Jedno dijete zbog ugriza završilo na respiratoru... SDP sprema kadrovske promjene. Nicole Kidman pohvalila se fotkama iz Hrvatske. Hajdukov Duje Slatina (16) seli u Inter, Dinamo ima novi statut...

