VIDEO Smatraju je najljepšom tenisačicom ikad. Danas ima 54, fanovi u šoku: 'Pa ti ne stariš!'

Igrala je od sredine 80-ih do početka 90-ih. S 15 godina je bila u polufinalu Roland Garrosa kao najmlađa tenisačica kojoj je to uspjelo. Iste godine osvojila je prvu titulu u Tokiju, a 1988. probila se u prvi Grand Slam finale na US Openu gdje je izgubila od Steffi Graff. Gabriela Sabatini (54) osvojila je 27 turnira, bila je i treća tenisačica svijeta.

Argentinku mnogi smatraju najljepšom tenisačicom u povijesti. Kad su nedavno osvanule fotografije 54-godišnjakinje u Rimu, neki nisu mogli vjerovati.

- Stariš li ti uopće? - pisali su joj.

Sabatini je u karijeri osvojila US Open 1990. godine, četiri puta je igral polufinale Australian Opena, pet puta polufinale Roland Garrosa i jedanput finale Wimbledona.

Nikad nije bila prva tenisačica svijeta, ali je bila zaštitno lice mnogih brendova poput Fay Bana, Pepsija, File...

Oprostila se od tenisa sa samo 26 godina. Otvorila je biznis s parfemima koji su nosili njezin potpis, a prema njoj su 1992. godine nazvali i jedan svijet narančaste ruže.

Argentinka danas živi u Buenos Airesu i mnogi je smatraju naljepšom tenisačicom ikad.

