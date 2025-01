VIDEO Šou na treningu Reala: Modrić gurnuo loptu kroz noge Bellinghamu, onda ga 'sprdao'

Ugovor mu traje do lipnja, ali kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (39) ne opterećuje se s onime što slijedi nakon toga, već na treninzima Real Madrida i dalje radi potpuno opušteno, ali iznimno profesionalno.

No, u igri popularne 'ševe', zna se dogoditi da osramotite suigrača, a upravo je to na jedan način napravio Modrić i to ponajvećoj zvijezdi kluba, engleskom reprezentativcu Judeu Bellinghamu (21). Tehnički, mogao bi mu biti otac, a očitao mu je lekciju na treningu.

Naime, gurnuo mu je loptu kroz noge, a onda je uslijedio potez koji je najviše oduševio Kyliana Mbappea (26) nakon što je Luka prišao Bellinghamu i pokazao mu da mora skupiti noge u takvim situacijama.

Ostali su to vrhunski prihvatili i dobro se nasmijali na sve, a nova ih utakmica očekuje već u petak, 3. siječnja, kad 'kraljevi' gostuju kod Valencije.