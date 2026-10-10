VIDEO Šou u Osijeku: 'Bomba' Mikolčića, a onda je Maurić uzvratio golom za pamćenje!

Nakon ludnice Hajduka i Dinama na Poljudu, na teren Opus Arene izašli su Osijek i Istra. Utakmica je počela spektakularno, a tako se i nastavila. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 1-1, a golovi su zaista spektakularni.

Već u drugoj minuti poveo je Osijek. Domaći su dobili slobodni udarac na 20-ak metara, a loptu je namjestio Šimun Mikolčić. Proradila je ljevica, Mikolčić je ispalio "bombu" u kut u kojem je bio Franko Kolić i Osijek se pridružio Hajduku na vrhu tablice.

Ipak, tako nije ostalo do kraja. Ako je Mikolčićev gol sjajan, a što onda reći za ovo remek djelo Istrina Antonija Maurića. Kratki korner Istre, Frederiksen je poslao dugu loptu na Maurića koji je bio izvan kaznenog prostora, a onda šou. Maurić je nekako u padu savršeno zahvatio loptu i poslao ju točno u rašlje. Malenica je bio nemoćan.

Gol Maurića pogledajte OVDJE.