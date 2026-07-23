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PORRO ODUŠEVIO

VIDEO Španjolac je proslavio naslov vrlo emotivno: Zlatnu medalju sa SP-a dao je djedu

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Španjolac je proslavio naslov vrlo emotivno: Zlatnu medalju sa SP-a dao je djedu
Foto: Instagram
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Pedro Porro rasplakao je fanove: zlatnu medalju sa SP-a poklonio je djedu koji ga je godinama vozio na treninge. Dirljiv video obišao je mreže

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Španjolska je i dalje u euforiji nakon osvajanja Svjetskog prvenstva, a jedan od reprezentativaca oduševio je potezom nakon osvajanja zlatne medalje. Pedro Porro odlučio je jedan od najvažnijih trenutaka karijere i najsjajniju medalju podijeliti s čovjekom koji mu je uvijek bio potpora. Riječ je o njegovom djedu, a video na društvenim mrežama raznježio je pratitelje u komentarima. 

Porro je oduvijek bio vezan uz djeda koji ga je kao dječaka vozio na treninge i utakmice, pritom prelazeći tisuće kilometara kako bi mu omogućio da uspije u profesionalnom nogometu. Španjolski reprezentativac dao mu je obećanje kako će jednog dana dati sve od sebe da sa Španjolskom osvoji Svjetsko prvenstvo. 

U finalu je Španjolska savladala Argentinu 1-0 i tako im oduzela titulu prvaka, a Porro se djedu odužio na najbolji mogući način. Nakon povratka s Mundijala, posjetio je djeda i predao mu zlatnu medalju, a u opisu videa na Instagramu kratko je napisao: "Misija je završena". 

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