SJAJNE SCENE
VIDEO Spektakl u New Yorku! U sjajnoj atmosferi razvučena je najveća hrvatska zastava ikada
NEW YORK - Uoči okupljanja hrvatskih navijača u New Yorku, članovi udruge „Mi Hrvati“ pripremili su poseban događaj – razvijanje dosad najveće hrvatske zastave na području SAD-a. Šou se održava uz East River, gdje su već započele aktivnosti namijenjene navijačima. Zastava je izrađena lokalno, u New Yorku, a dimenzijama od 100 metara dužine i 12 metara visine izgleda impresivno. Slušala se i hrvatska himna