VIDEO Spektakl u New Yorku! U sjajnoj atmosferi razvučena je najveća hrvatska zastava ikada

IDEMO, IDEMO

VIDEO Nevrijeme izbjegnuto pa se trenira punom parom. Veliki dvoboj s Engleskom je sve bliže ALEXANDRIA - Nastavljaju se treninzi hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji. "Vatreni" su izbjegli nevrijeme i mogli su normalno obaviti sve zadatke koje je pred njih stavio izbornik Dalić. Na početku su se igrači lagano zagrijali, a onda kao i obično krenule su "zrende". Taktičke postavke uvježbavali su daleko od očiju kamere. Za Englesku sve mora biti tip-top

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