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SJAJNE SCENE

VIDEO Spektakl u New Yorku! U sjajnoj atmosferi razvučena je najveća hrvatska zastava ikada

NEW YORK - Uoči okupljanja hrvatskih navijača u New Yorku, članovi udruge „Mi Hrvati“ pripremili su poseban događaj – razvijanje dosad najveće hrvatske zastave na području SAD-a. Šou se održava uz East River, gdje su već započele aktivnosti namijenjene navijačima. Zastava je izrađena lokalno, u New Yorku, a dimenzijama od 100 metara dužine i 12 metara visine izgleda impresivno. Slušala se i hrvatska himna

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Rastegnuta najveća hrvatska zastava ikada u New Yorku VIDEO
Rastegnuta najveća hrvatska zastava ikada u New Yorku | Video: Čitatelj 24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Olić otkrio kako je dobio broj dresa 18: 'Nisam htio desetku'

Ivica Olić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i voditelju Hrvoju Tironiju otkrio kako je došlo do toga da nosi broj 18. Što nam je ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Olić otkrio kako je dobio broj dresa 18 VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
MUNJE I GROMOVI

VIDEO Grmi, sijeva, vrijeme se mijenja! Jako nevrijeme nakon treninga Hrvatske u Alexandriji

ALEXANDRIA - Vrlo brzo nakon treninga hrvatske reprezentacije Alexandriju je zahvatilo veliko nevrijeme. Počeo je snažan vjetar i grmljavina te je dobro što su "vatreni" odradili trening. Podsjetimo, ako krenu gromovi unutar 13 kilometara trening se prekida, a igrači na teren mogu nakon 30 minuta od zadnjeg udara. Takvo promjenjivo vrijeme traje već dva dana

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Nevrijeme u Alexandriji VIDEO
Nevrijeme u Alexandriji | Video: Hrvoje Tironi/24sata
IDEMO, IDEMO

VIDEO Nevrijeme izbjegnuto pa se trenira punom parom. Veliki dvoboj s Engleskom je sve bliže

ALEXANDRIA - Nastavljaju se treninzi hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji. "Vatreni" su izbjegli nevrijeme i mogli su normalno obaviti sve zadatke koje je pred njih stavio izbornik Dalić. Na početku su se igrači lagano zagrijali, a onda kao i obično krenule su "zrende". Taktičke postavke uvježbavali su daleko od očiju kamere. Za Englesku sve mora biti tip-top

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Trenig Hrvatske u SAD-u VIDEO
Trenig Hrvatske u SAD-u | Video: Hrvoje Tironi/24sata
ZAPALILE SE I BAKLJE

VIDEO Pogledajte kako se u Zagrebu gleda utakmica Kanada - Bosna i Hercegovina

Brojni Zagrepčani okupili su se na Trgu bana Jelačića kako bi pratili utakmicu Kanada - BiH u Torontu. Stotinjak ljudi okupilo se pogledati prvu utakmicu BiH na Svjetskom prvenstvu od 2014. godine. Mahalo se zastavama BiH, a zapalila se i baklja.

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Gledanje utakmice Kanada - BiH u Zagrebu VIDEO
Gledanje utakmice Kanada - BiH u Zagrebu | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Kako su primali lovu od Pavleka

Ukupno 90 tisuća eura- od toga glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač 60 tisuća, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota 30 - primila su dvojica funkcionera kroz godine od Vedrana Pavleka. Izmjene zakona za uvođenje doživotnog zatvora. Janšina Vlada u ponoć ukinula policijsku kontrolu na granicama

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video

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