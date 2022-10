VIDEO Spektakularan gol Hodže s 25m ne bi obranila ni dvojica, Krstanović potrgao mrežu

Nogometaši Slaven Belupa dočekali su Rijeku u 14. kolu HNL-a. Susret koji je objema momčadima pružio priliku za dobre stvari. Koprivničanima za nastavak lova za samim vrhom prvenstva, Rijeci za bijeg s dna i najavu bolji dana.

Prvo poluvrijeme nije pružilo previše uzbuđenja i tvrdi Slaven odolio je jalovoj nadmoći Riječana. No, pred sam kraj Arber Hodža zabio je spetkakularan pogodak. Zaista sjajan gol koji vrijedi pogledati iznova koliko god je potrebno.

Ivan Krstanović odložio je loptu na stranu do suigrača, koji se ispred ruba šesnaesterca namjestio na desnicu. Potegnuo je s gotovo 25 metara i predivno pogodio u suprotne rašlje. Labrović se ispružio koliko je visok, no to ne bi obranila niti dvojica golmana.

Slaven je na odmor otišao s prednošću, a već početkom nastavka Riječani su poravnali. Alvarez je sjajnom loptom kroz sredinu, onom koja sječe obranu, pronašao Harisa Vučkića, a riječki napadač se sjajno snašao. U teškoj poziciji s igračem na sebi nekako je loptu primirio pa zabio u nebranjeni dio mreže.

A u smiraju susreta ponovno se ukazao Krstanović, ovog puta u ulozi strijelca. Koprivničani su dobili priliku iz kaznenog udarca, a Krle je zabivši doslovno rasparao mrežu.

Pogodio je gornji lijevi kut Labrovićeva gola, lopta je prošla kroz mrežu i izašla sa stražnje strane.

