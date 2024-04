VIDEO Sramotno: MMA borac udario djevojku po stražnjici uoči meča. Uskoro je požalio

Kao što to biva na svakom meču, dok je spiker predstavljao predstavljao borce, djevojka je kružila oktogonom i označavala početak prve runde. Prošla je pored iranskog MMA borca Ali Heibatija koji je sramotnom gestom bacio ljagu na svoje ime i vrlo vjerojatno si uništio MMA karijeru.

Iranac je ring djevojku udario nogom u stražnjicu, što je šokiralu nju samu, ali i sve prisutne. Okrenula se prema borcu pitajući se zašto je to napravio. To baš nikome nije bilo jasno. Uznemirilo je to djevojku koja mu je prišla i dobacila nešto. Kako situacija ne bi eskalirala, sudac je stao između njih pa je djevojka izašla iz oktogona.

Heibati je zbog ovog sramotnog poteza kažnjen dvostruko. Prvo ga je protivnik Arkadi Osipjan nokautirao u prvoj rundi, a zatim mu je ruska organizacija Hard Fighting Championship doživotno zabranila nastup.

- Uzimajući u obzir ozbiljnost prekršaja, kao i pregledane video snimke i dokaze koje je udruga pregledala, odlučeno je da se Ali Heibati trajno suspendira iz organizacije "Hardcore Fighting Championship." Poštujmo jedni druge" - piše u priopćenju organizacije.

Konačno je i iranski borac postao svjestan gluposti koju je napravio pa se ispričao ring djevojci.

- Pozdrav svima. Ovo je za Mariju. Nisam se ponašao kako treba prema njoj. Razlog je bio taj što je prije MMA borbe bilo puno borbi šakama. Samo sam želio da borba počne što prije. Bio sam napet i, kao što većina zna u borbama ima dosta emocije pa sam se prije borbe loše ponašao prema Mariji. Želim joj se javno izviniti. Ja sam oženjen muškarac, pa poštujem ženski rod. Radila je njen posao. Recite Mariji da mi je žao - napisao je Heibati.

Iranac je pomračenje uma doživio i tijekom borbe. Nakon što ga je protivnik pobijedio, zaletio se prema njemu i udario ga nekoliko puta dok je bio okrenut leđima pa je zatim nogom udario i komentatora jer nije bio zadovoljan onime što je rekao.

Njegovo ponašanje razbjesnilo je trojicu muškaraca koji su ga napali i istukli dok je izlazio iz oktogona. U ruskoj organizaciji više se neće boriti, a nakon ovog skandala pitanje je hoće li mu više itko dati šansu.