VIDEO Što radi švicarski Kosovar dok Kosovo zabija u 94. minuti?

Zadnje sekunde utakmice Kosova i Švicarske u Prištini, četvrta minuta sudačke nadoknade, ide napad domaćina po desnoj strani, Vedat Muriqi zabija na asistenciju Meritona Korenice za konačnih 2-2, a najveća zvijezda gostiju Granit Xhaka (30) to gotovo nepokretno prati na rubu šesnaesterca.

Neki su mu švicarski navijači zamjerili na stavu, drugi odmah povezali to s njegovim korijenima (rođen je u Baselu, obitelj mu je iz kosovskog mjesta Podujevo).

Pobjednički gol Kosova i čudnu reakciju Xhake pogledajte OVDJE.

Foto: LAURA HASANI/REUTERS

Nije sve stalo na tome, igrač Bayer Leverkusena se zbog gola, zbog kojeg su Švicarci izgubili dva boda u borbi za Europsko prvenstvo, posvađao s izbornikom Muratom Yakinom.

- Ne treniramo kako bismo trebali, nije bilo tempa i intenziteta kakav je neophodan, kao da igramo u parku ili prijateljsku utakmicu. To se tako ne radi - rekao je, a ovaj mu nije ostao dužan.

- Imali smo otvoren i iskren razgovor, on nije smio tako javno istupiti i kritizirati. To sam mu prenio, morao je biti pametniji. Više sam to vidio kao poticaj za momčad, nakon 45 minuta razgovora složili smo se da se treba koncentrirati na nove izazove - kazao je Yakin.