VIDEO Što radiš, Mauro? Icardi nevjerojatno promašio gol! Sa suigračem je upropastio penal

Kopiranje linka U šestom kolu turskog prvenstva Galatasaray je s 1-0 (1-0) pobijedio Istanbulspor na gostovanju, a gol za pobjedu zabio je Mauro Icardi u 42. minuti utakmice. Prošlo bi to sve 'normalno' da argentinski napadač pet minuta prije gola nije čudesno promašio nesvakidašnje izveden penal. Nije prvi put da smo vidjeli dodavanje, a ne šut iz penala, a napravio je to Kerem Akturkoglu. Samo je ostavio loptu u lijevu stranu, golman domaće momčadi već je 'zalegao', a Icardi je imao sedam metara gola za pogoditi. No, to mu nije bilo dovoljno. Video promašaja možete pogledati OVDJE. Pucao je pokraj desne stative, a svi su bili u čudu što se dogodilo na terenu. Ipak, iskupio se pobjedničkim golom i tako vratio Galatu na vodeće mjesto u turskom prvenstvu.