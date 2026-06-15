MALI BRAČ U SAD-U
VIDEO Supetar u SAD-u: Hrvati se okupili uoči Engleske, slave svoje korijene na teksaški način
McKinney - Hrvatski navijači okupili su se u Adriatica Villageu u Texasu uoči prve utakmice 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Klementina Mikus organizirala je druženje u jedinstvenom stambeno-poslovnom kompleksu od 18 hektara koji je dizajniran po uzoru na arhitekturu i atmosferu Supetra na otoku Braču, mali komad Hrvatske usred Teksasa postao je savršeno mjesto za okupljanje navijača daleko od domovine.