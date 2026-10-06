VIDEO Svjetski prvaci u Splitu: Pogledajte dolazak Španjolaca

SMOTRA U JURŠIĆIMA
VIDEO U Istri proglasili Pedra najljepšim magarcem
Juršići su ponovno bili mjesto okupljanja ljubitelja istarskog tovara. U nedjelju je održana 21. županijska i 17. državna smotra istarskega tovara. To je tradicionalno okupljanje posvećeno ovoj autohtonoj životinji, ali i istarskim običajima. Posebno se istaknuo Pedro iz Vodnjana koji je stručni žiri osvojio iznimnim izgledom, stasom i pravilnim držanjem.
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U Juršićima kraj Vodnjana održana je 21. županijska i 17. državna Smotra istarskoga tovara
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Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL
IZAZOV ZA PJEVAČA
Adi Šoše zapjevao najdraže pjesme Olivera, Zdravka Čolića, Aleksandre Prijović: 'Sve znam'
Popularni pjevač Adi Šoše spremno je odgovorio na naš izazov. Morao je otpjevati najdraže pjesme Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Aleksandre Prijović i drugih. Pogledajte kako se snašao
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Adi Šoše zapjevao Olivera, Čolića, Aleksandru Prijović…
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Video: 24sata Video
DOBRA ZARADA
VIDEO IZA REŠETAKA Osuđenice šivaju plišanog papu: 'Izrađuju suvenire jer im dolazi...'
Zatvorenice u ženskom zatvoru Mujeres de Chorrillos u Limi izrađuju plišane lutke, privjeske, ogrlice i druge suvenire s likom pape Lava XIV., koji u studenome stiže u Peru. U radionici radi 78 žena, a prihod im pomaže uzdržavati obitelji i pripremiti se za povratak u društvo. Lutke se prodaju za oko devet dolara, dostavom i u trgovini ispred zatvora. Papa, rođen u SAD-u, desetljećima je služio u Peruu, čije je državljanstvo stekao 2015. godine. Zemlju će posjetiti od 11. do 16. studenoga, nakon Argentine i Urugvaja. Zatvorenicama šivanje pruža predah od zatvorske svakodnevice, a uz zaradu nadaju se i duhovnoj nagradi.
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Zatvorenici u Peruu šivaju „lutke pape” uoči posjeta poglavara Katoličke crkve
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Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Oko pola milijuna eura vrijednu velebnu vilu s bazenom u pored Poreča sinu Ervinu darovao je kralj žira Zijad Pezerović. koji je državi ostavio više od 578.000 eura novog poreznog duga iz tvrtke Euro žir Dani koja je u stečaju. Još lani Hrvatske šume su joj isplatile 3,5 milijuna eura za žir, sada nema novca i imovine,ali zato ima nove vile... Žalbu na natječaj za izgradnju maksimirskog stadiona podnijelo je ministarstvo gospodarstva. Ministar Šušnjar tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za sve i traži poništenje... Mladić (24) u Zadru nožem napao i usmrtio svoju baku...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura
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Video: 24sata/Video
IMA VELIKO SRCE
VIDEO Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj
SPLIT - Nedavno je menadžer Andy Bara otkrio kako Dani Olmo donira dva posto plaće Vukovaru otkako je napustio Dinamo 2020. godine. Sad je španjolski reprezentativac potvrdio tu priču i na hrvatskom jeziku otkrio razloge zašto to radi. Pogledajte u snimci 24sata
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Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj
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Video: Tomislav Gabelić/24sata