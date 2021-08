Nogometaši Hoffenheima novu sezonu Bundeslige otvorili su pobjedom 0-4 kod Augsburga. Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić (30) početak prvenstva dočekao je spreman i odmoran pa ga je trener Sebastian Hoeness uvrstio u početni sastav. A on mu je uzvratio s tri asistencije, koliko je imao i Borna Sosa u Stuttgartu!

Krama je u kupu s dva komada srušio trećeligaša pa je Hoffenheim malo teže od očekivanog prošao dalje. No, Hrvat je nastavio sa sjajnom formom zbog čega je bilo sigurno da će i u prvom susretu prvenstva krenuti od prve minute.

Kramarić je krenuo na poziciji napadača, no tijekom prvog poluvremena izmjenjivao je mjesta s Dabburom na polušpici, a imao je i poneke izlete na krilo. Upravo iz jedne takve situacije sjajno je asistirao za vodeći gol gostiju.

Igrala se 37. minuta kada se Kramarić izvukao na desnu stranu pa odličnim ubačajem na drugu stativu pronašao samog Larsena. Danac je glavom pogodio uz prvu stativu pa je prvi gol Hoffenheima u novoj sezoni bio izravno djelo hrvatskog reprezentativca.

Uslijedio je nastavak utakmice i nastavak Kramine dominacije. U 79. minuti poslužio je Adamyana za 2-0, a onda i Ruttera devet minuta kasnije za 3-0!

Krama je nastavio odličnu formu u klubu, prošle sezone je u Bundesligi postigao 20 golova uz šest asistencija dok je tijekom cijele sezone zabio 25 komada.

A sjajnu utakmicu odigrao je i hrvatski nogometaš Borna Sosa (23), koji je za Stuttgart ostvario tri asistencije! Stuttgart je na otvaranju prvenstva ugostio novopečenog prvoligaša Greuther Furtha pa ga pregazio s visokih 5-1.

Već nakon sat vremena igre bilo je velikih 4-0 za domaćina.

Prva dva gola pala su u prvom poluvremenu, iduća tri u drugom i upravo je za potonja tri zaslužan bio Sosa. Bivši igrač Dinama poslužio je Kempfa u 55. minuti (3-0) pa šest minuta kasnije proigrao i Al Ghaddiouija (4-0).

A onda je uslijedio totalni Sosin show! U 76. minuti ponovno je poslužio Kempfa i tako stigao do hat-tricka asistencija. Ako se po jutru dan poznaje, Sosa bi mogao imati najbolju sezonu karijere. Jer ovo mu je bila najplodnija utakmica u karijeri. Tri asistencije u jednom susretu nikada do sada nije ostvario, a kamo li u samo dvadesetak minuta. Statistički najbolja izvedba mu je do sada bila prošle sezone protiv Schalkea kada je ostvario dvije asistencije.

