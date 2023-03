VIDEO Toplak prozvao stopera Hajduka: Awaziem čuva zrak, pokazuje pomoćniku da ukliže

Dugogodišnji prvoligaški trener Samir Toplak, koji trenutačno nema angažman, u studijskoj emisiji MAXSporta "Studio HNL" bez zadrške je opleo po momčadi Hajduka nakon poraza od Lokomotive na Poljudu (4-3). Posebno je izdvojio dvije loše reakcije nigerijskog stopera Chidozieja Awaziema u obrani.

- U pretprošloj emisiji imali smo "malu školu taktike 1", sad smo snimili drugi dio. Moramo ga pokazati, nevjerojatno je da je igrač koji je doveden kao pojačanje na ovaj način radi fazu obrane - rekao je Toplak.

Izdvojio je dvije situacije. U prvoj u 28. minuti gosti su zabili gol za 2-0.

- Lokomotiva ima posjed, izbija loptu Čavlina, u skoku je gužva. Mali Pukštas, pogledajte njegov povratni trk, ne postoji. Ovaj je prostor nebranjen. Ali pogledajte Awaziema, ovo je nevjerojatno. On će sad pobjeći. On ne ide na igrača, on ide u rikverc! On gleda nekoga, čuva zrak, pušta Aliyua da ide. I ide, ide... - govorio je Toplak.

Kad je Ibrahim Aliyu ušao u šesnaesterac, serija pogrešaka se nastavila.

- U ovom trenutku Melnjak ima Kačavendu, Vušković ima Stojkovića. Međutim lopta malo dira Awaziema, mijenja smjer, Vušković spava i Stojković je na pet metara potpuno sam. To je jednostavno nevjerojatno. Vušković me ne brine, mene brinu Awaziem i Ferro. To su igrači koji su dovedeni kao superzvijezde, igraju kao drugoligaški igrači.

'Ovakvo zatvaranje još nisam vidio'

Awaziem je izgubio oba skok duela u nastavku iz kojih su lokosi zabili, a zaspao je u još jednoj situaciji u 84. miunti kad je Sandro Kulenović promašio okvir iskosa.

- Pogledajte Awaziema, on pokazuje pomoćnom sucu da on možda Kulenoviću ukliže. Međutim pomoćni sudac radi svoj posao. Ali Awaziem ide u kućicu, ide iza, nevjerojatno. Već dugo nisam vidio... Naravno da, ako bočni igrač ispadne, stoper mora popuniti tu poziciju. Ja ovakvo zatvaranje još nisam vidio. Ili barem moji igrači ne smiju to raditi - dodao je Toplak.

