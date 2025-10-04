Obavijesti

VIDEO Tottenham srušio Leeds i skočio u sam vrh Premier lige

'Spursi' su ostvarili treću gostujuću pobjedu ove sezone čime su makar privremeno zasjeli na treće mjesto u prvenstvu

U prvom subotnjem ogledu sedmog kola engleske Premier lige nogometaši Tottenhama su upisali novu, treću gostujuću pobjedu u sezoni, s 2-1 su svladali Leeds.

Premda je Leeds bolje otvorio utakmicu poveli su gosti iz Londona golom Tela u 23. minuti. Nastavio je domaćin i nakon toga napadati i to mu se isplatilo u 34. minuti. Iz blizine i nakon odbijene lopte za veselje je na tribinama zaslužan bio strijelac, švicarski reprezentativac Okafor.

Novo vodstvo Tottenhama je uslijedilo u 58. minuti kada je Kudus sve sam napravio. Ukrao je loptu, stuštio se prema suparničkom šesnaestercu i pogodio za 2-1. Do kraja je Leeds po drugi put pokušao izbrisati zaostatak i uhvatiti bod, ali je upisao treći ligaški poraz.

Nedjeljni parovi su Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace, Newcastle - Nottingham, Wolverhampton - Brighton i Brentford - Manchester City.

VIDEO: LEEDS - TOTTENHAM 1-2

