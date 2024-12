VIDEO Trener Netsa u majici s Draženovim likom! 'Mi smo kući znali da je jedan od najboljih'

Postoji vrsta sportaša koju oslovljavamo samo imenom. To nisu zaslužili samo svojim trofejima i uspjesima, već unikatnošću. Jedinstveni, osebujni, originalni i najvažnije, svoji. To je bio Dražen Petrović. Hrvatsko nacionalno blago i čovjek kojeg su svi obožavali.

Pokretanje videa... 01:03 Buket na Draženovu spomeniku | Video: Duško Jaramaz/PIXSELL

Bio je rođeni pobjednik i strastveni borac, nikome nije htio priznati da je bolji od njega, čak ni najboljemu u povijesti Michaelu Jordanu. Nažalost, kratko je trajala njegova karijera, ali sasvim dovoljno da ostavi neizbrisivi trag u hrvatskoj, europskoj, ali i NBA košarci.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Starije generacije prenose s koljena na koljeno i pripovjedaju mlađim generacijama kakva klasa je bio Dražen. Prije tri mjeseca u zagrebačkoj Areni okupilo se 15 tisuća ljudi koji su se prisjetili njegove ostavštine. I to je dokaz da uspomena na košarkaškog Mozarta živi i da će živjeti u budućim generacijama.

Dražen Petrović igrao je četiri godine u NBA ligi, bio je prolaznik u Portlandu, ali veliki trag ostavio je u New Jersey Netsima koji su se preselili u New York i promijenili naziv u Brooklyn, no i dalje čuvaju uspomenu na njega. Umirovili su njegovu trojku, prodavaju dresove s njegovim prezimenom... Ovaj put ga se prisjetio trener Netsa Jordi Fernandez (41) koji je na press konferenciju došao u majici s likom Dražena.

- Velika je stvar bila što je postigao, naročito kad se uzme u obzir kontekst vremena. Pazite, pričamo o osamdesetima i devedesetima, kad nije bilo interneta, društvenih mreža.. - rekao je španjolski trener.

Godine prolaze, ali sjećanja ne blijede. Mnogi mu se dive, a neki su imali privilegiju gledati ga, kao primjerice i sam trener Netsa.

- Sjećam se kad je igrao za Real Madrid, bilo je to kasnih osamdesetih. Također je igrao za Cibonu, a kad je došao u NBA morao se uhvatiti u koštac s mnogim novim stvarima koje nikada prije nije vidio. Znate, mi smo svi vjerovali, odnosno znali smo koliko je on dobar igrač i to ga je odvelo do NBA lige. Ponekad čovjeku treba vremena da iskoči, da pokaže svoje kvalitete, ali mi smo kući oduvijek znali da je on jedan od najboljih ikada. A sada odjednom ne pronalazi način kako da svoje kvalitete demonstrira.

Foto: Real Madrid

Petrovićeva NBA karijera počela je u Portlandu, no nije imao veliku minutažu pa je otišao u Netse. U posljednjoj sezoni izmaklo mu je mjesto na All Star utakmici, ali mnogi su uvjereni da bi ga uhvatio u sljedećoj. Nažalost, nije ju dočekao.

- Da, kad je dolazio u NBA ligu je imao pored sebe Clydea Drexlera, dobre suigrače i sjajnog trenera u Portlandu, a sve to govori vam kako život funkcionira ponekad. Moraš vjerovati u sebe, a on je vjerovao u sebe. I to mu se na kraju isplatilo. Pronašao je drugi dom (Netsi) i tu je uživao. Bio je u pravo vrijeme na pravom mjestu, sve je funkcioniralo kako je trebalo. Uvijek je vjerovao u sebe i u konačnici je ostvario velike stvari. On je predstavljao europsku košarku i hrvatsku košarku, a svi mi bili smo iznimno ponosni. Bilo je to, kao, rekli smo vam što sve može napraviti... To što ima umirovljen broj ovdje u Netsima je nešto stvarno posebno.