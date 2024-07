VIDEO Trpa Edin! Džeko zabio tri gola u službenom debiju Moua

Bila je ovo prva službena utakmica Josea Mourinha na klupi Fenerbahčea u drugom pretkolu Lige prvaka, a turski je klub slavio s 4-3 (1-1) na gostovanju kod švicarskog Lugana. A glavna zvijezda susreta bio je kapetak turskog kluba Edin Džeko (38) koji je zabio tri gola.

No, loše je sve krenulo za momčad na čijoj klupi je 'The Special One', a već u četvrtoj minuti je u mrežu Dominika Livakovića zabio Ayman El Wafi. Pred sam kraj poluvremena je u sudačkoj nadoknadi s bijele točke zabio Džeko za izjednačenje.

U nastavku susreta je Edin zabio odmah na startu za preokret, da bi Bislimi u 64. minuti poravnao rezultat, a nakon toga su za Turke zabili Džeko i Kadioglu. Pred sam kraj susreta konačnih 4-3 je postavio Valenzuela.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE. Podsjetimo, Mourinho je u klub doveo Cenka Tosuna i još se čeka En Nesyri, a to navijači Hajduka nadaju se da to znači mogućnost odlaska Džeke put Splita.