VIDEO Trump je isprobao zlatnu medalju hokejaša: Ne vraćam je

Američki predsjednik Donald Trump ugostio je u Bijeloj kući američku reprezentaciju u hokeju na ledu kako bi proslavili osvajanje zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Tradicionalni posjet prvaka pretvorio se u viralni trenutak na društvenim mrežama nakon što se Trump našalio s jednim od ključnih igrača, Matthewom Tkachukom.

Na snimci snimljenoj u Ovalnom uredu vidi se predsjednik Trump kako sjedi za svojim stolom dok mu prilazi hokejaška zvijezda. Igrač, odjeven u opremu reprezentacije sa zlatnom medaljom oko vrata, skida odličje i daje ga Trumpu. Predsjednik je s velikim osmijehom prihvatio medalju, pozirao s njom, a zatim se okrenuo prema okupljenim sportašima i u šali dobacio:

​- Ne vraćam je natrag!

POGLEDAJTE VIDEO:

Trump je zatim ponudio Tkachuku "trampu za olovku", što je izazvalo glasan smijeh i pljesak cijele momčadi.

Reakcije korisnika bile su velikom većinom pozitivne i ispunjene domoljubnim nabojem. Komentari poput "Hahaa, sjajno!!", "Ovo je epski trenutak" i "čista američka energija" dominirali su ispod objava. Mnogi su istaknuli kako je lijepo vidjeti opuštenu atmosferu i humor u Bijeloj kući, pogotovo uoči važnih političkih događaja poput obraćanja o stanju nacije (State of the Union). Bilo je i šaljivih opaski na račun Trumpove "politike povrata" medalje, a tek rijetki negativni komentari ostali su u sjeni općeg odobravanja.

Nakon pobjede nad Kanadom u milanskom finalu Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio i video generiran umjetnom inteligencijom na kojem sam u odijelu igra hokej protiv Kanađana i usput ih udara i tuče. Odgovorio je na poruku bivšega kanadskog premijera Justina Trudeaua koji je napisao kako mu ne može uzeti državu i utakmicu.