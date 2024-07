VIDEO Turci napravili krš i lom u Nizozemskoj nakon ispadanja. Masovna tučnjava i u Berlinu

U posljednjoj utakmici četvrtfinala Europskog prvenstva u Njemačkoj igrale su reprezentacije Nizozemske i Turske. Utakmicu je bolje otvorila momčad Vincenta Montelle i povela u 35. minuti golom Sameta Akaydina.

Kako do tog trenutka pa i nakon, Nizozemska je dominirala susretom, a to joj se isplatilo tek u 70. minuti. Nakon kratkog kornera lopta je došla do Memphisa Depaya koji je centrirao i sjajno pronašao nečuvanog Stefena De Vrija koji nije imao težak zadatak zabiti.

Samo šest minuta nakon "oranje" je kompletiralo preokret. Prizeman ubačaj išao je na Codyja Gakpa, a ispred njega loptu je u vlastitu mrežu ugurao Mert Muldur. Bio je to 11 autogol na prvenstvu. Iako je Turska do kraja susreta imala još prilika nisu uspjeli izjednačiti i utakmica je završila 2-1.

Euro 2024 - Quarter Final - Netherlands v Turkey | Foto: Annegret Hilse

Poslije dvoboja u Berlinu izbila je masovna tučnjava između navijača. Turski navijači teško su prihvatili poraz, a sitne provokacije Nizozemaca bile su dovoljne da dođe do sukoba. No sukobi nisu bili samo u Njemačkoj. Ozbiljniji neredi dogodili su se u Eindhovenu i Haagu, a navijači su se gađali i stolicama.

Stvar se otela kontroli u Haagu pa je tako osim policije morala reagirati specijalna policija, prenosi nizozemski Voetbalprimeur.

"Dosta je, idite kući. Sklonite se ili će biti upotrebljena sila", vikao je jedan policajac.