VIDEO U Velikoj Gorici započela jubilarna 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vojska puca na prosvjednike u Iranu. Mrtvačnice su pune... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Situacija u Iranu i dalje napeta, prosvjeduje se u više od 60 gradova i naselja, a vlasti su uvele i komunikacijsku blokadu. Nema internetske veze, otežano je i telefonsko komuniciranje, a otkazani su i gotovo svi letovi. Mrtvačnice su pune, vojska i policija pucaju na prosvjednike, koji su proglašeni neprijateljima i kao takvi mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu. Iranac s hrvatskom adresom za 24sata kaže da nije uspio kontaktirati obitelj već više 60 sati, otkad su iranske vlasti ugasile internet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte dolazi u Hrvatsku, sastat će se odvojeno s Plenkovićem i Milanovićem. APN još ne želi otkriti koliko Hrvata je državi dalo svoje stanove na raspolaganje u sklopu projekta priuštivog stanovanja. Led je okovao Knin, odgođen početak drugog polugodišta u osnovnim i područnim školama do srijede.

