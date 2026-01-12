VIDEO U Velikoj Gorici započela jubilarna 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mizeran rast osnovica socijalnih naknada. Veće za 5 do 10 eura?!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Za mizernih pet do deset eura raste osnovica socijalnih naknada, između ostalih i za roditelje njegovatelje. Oni su šokirani odlukom, smatraju da im se Vlada tako ruga... Glavni tajnik NATO-a Rutte u Zagrebu, sastao se s Plenkovićem i Milanovićem. Više od 500 mrtvih u masovnim prosvjedima u Iranu . "Nema brige, Hrvatska se nema koga bojati", za 24 sata kaže Mirko Alilović. Ruskinja u Zagrebu napala zaštitara dildom od 30 cm! Legendarni golman dodaje da smo s Kuzmanovićem i Mandićem mirni sljedećih 15 godina. Belinho otišao u Kustošiju, bio je nezadovoljan u Dinamu i smatra da je spreman za seniorski nogomet.
UZNEMIRUJUĆE
VIDEO Kako je počeo kaos u Dubravi. Zabijali se autima, tukli. A onda ga je pregazio!
Žestoki sukob izbio je nakon svađe 23-godišnjaka i 47-godišnjaka u zagrebačkoj Dubravi. 'Pali' su udarci u glavu, a stariji se svojim autom zabio u auto 23-godišnjaka. Zatim je 47-godišnjak krenuo s parkinga, a mlađi mu je prepriječio put tijelom. 47-godišnjak je tada autom naletio na njega, a mlađem muškarcu pružili su liječničku pomoć u KBC-u Zagreb, potvrdila je zagrebačka policija.
Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vojska puca na prosvjednike u Iranu. Mrtvačnice su pune...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Situacija u Iranu i dalje napeta, prosvjeduje se u više od 60 gradova i naselja, a vlasti su uvele i komunikacijsku blokadu. Nema internetske veze, otežano je i telefonsko komuniciranje, a otkazani su i gotovo svi letovi. Mrtvačnice su pune, vojska i policija pucaju na prosvjednike, koji su proglašeni neprijateljima i kao takvi mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu. Iranac s hrvatskom adresom za 24sata kaže da nije uspio kontaktirati obitelj već više 60 sati, otkad su iranske vlasti ugasile internet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte dolazi u Hrvatsku, sastat će se odvojeno s Plenkovićem i Milanovićem. APN još ne želi otkriti koliko Hrvata je državi dalo svoje stanove na raspolaganje u sklopu projekta priuštivog stanovanja. Led je okovao Knin, odgođen početak drugog polugodišta u osnovnim i područnim školama do srijede.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gdje s otpadom od Vjesnika? Po Iranu su se raširili prosvjedi...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dim iz Vjesnika uzbunio je Zagrepčana u subotu oko podneva, vatrogasci su probali pristupiti zgradi ljestvama, no na sreću, ništa nije gorjelo. Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Metalna i betonska grdosija bi trebala biti srušena do sredine ove godine, a uz rušenje, vinkovačka tvrtka EURCO će biti odgovorna i za zbrinjavanje ostataka, odnosno betona, metala i drugog otpada. Prema nekim izračunima, moglo bi se raditi o oko 80.000 tona otpadnog materijala. Ured predsjednika objavio je plan nabave za 2026. Godinu. Cijeli troškovnik potražite na 24sata. U prosvjedima u Iranu poginulo je najmanje 48 ljudi. Prosvjednici su zapalili zgrade vlade, nacionalne televizije, gori džamija, pale Kurane. Skandal trese HNS, Predsjednik Kustić i glavni tajnik Svetina su na suprotnim stranama, čeka se sjednica izvršnog odbora u srijedu.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik neće srušiti do proljeća?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar graditeljstva Bačić rekao je da posao, ako bi ugovor bio potpisan 21. siječnja, mora biti završen u roku od tri mjeseca, a izvođač će nakon prvih 30 dana morati osigurati otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Štrigova noćas najhladnija, a prijeti poledica zbog ledene kiše. U Švicarskoj uhitili bračni par zbog požara u novogodišnjoj noći. Sandri Benčić i suprugovi roditelji pomogli uz kredit. Tisuće na prosvjedima diljem Irana. Rusi Orešnikom gađali Lavov.
