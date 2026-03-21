VIDEO Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Pogledajte golove Hajduka protiv Vukovaraca

KIMOVA NASLJEDNICA

VIDEO TATA PUCA OD PONOSA Kći (13) diktatora Kima vozila tenk, sve je češće s ocem... Kći tinejdžerica sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una vozila je tenk dok je njen otac sjedio iza nje, prema fotografijama koje je u petak objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Analitičari su sve sigurniji kako je ona Kimova nasljednica... Kimova kći, poznata kao Ju Ae i za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje s ocem u javnosti. Na najnovijim snimkama se može vidjeti kako vozi tenk dok se iza nje nasmiješeni otac naslanja na kupolu, a trojica vojnih časnika u uniformama sjede na trupu vozila. Ranije ovog mjeseca, viđena je kako na streljani gađa iz puške, a jednom je fotografirana dok je pucala pištoljem.

Kopiranje linka