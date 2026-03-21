SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK
VIDEO Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Pogledajte golove Hajduka protiv Vukovaraca
Rapsodija Splićana u Osijeku! Stigao je Hajduk u Gradski Vrt sa željom da privremeno smanji zaostatak za Dinamom i u tome je uspio. Već u šestoj minuti Livaja je panenkom iz penala zabio za 0-1, a Brajković u 33. pogađa za 0-2. Rebić je strijelac u 47., Pukštas u 63., Šego u 84., a Vlasenko je zabio u svoju mrežu u 89. za konačnih 0-6. Neće po dobrome Tomislav Stipić pamtiti debi na klupi Vukovara
