SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK

VIDEO Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Pogledajte golove Hajduka protiv Vukovaraca

Rapsodija Splićana u Osijeku! Stigao je Hajduk u Gradski Vrt sa željom da privremeno smanji zaostatak za Dinamom i u tome je uspio. Već u šestoj minuti Livaja je panenkom iz penala zabio za 0-1, a Brajković u 33. pogađa za 0-2. Rebić je strijelac u 47., Pukštas u 63., Šego u 84., a Vlasenko je zabio u svoju mrežu u 89. za konačnih 0-6. Neće po dobrome Tomislav Stipić pamtiti debi na klupi Vukovara

Vukovar-Hajduk 0-6 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

VELIKO PRIZNANJE

VIDEO Ovako je Leipzig odao počast Miljenku Jergoviću na svečanoj dodjeli nagrade

Leipzišku književnu nagradu za razumijevanje u Europi Miljenko Jergović dobio je za zbirku pripovijedaka 'Trojica za Kartal - Sarajevski Marlboro remastered'. Ovo je kratki film sa svečanosti dodjele prestižne nagrade.

Miljenko Jergović: Europu treba osloboditi straha | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNA SNIMKA

ŠORA S MORA Zakačili se lisica i mačka u Puli: 'Možda je pojede'

PULA - Naš čitatelj poslao nam je snimku svađe lisice i mačke na terenu minigolfa. Na snimci se vidi kako lisica nekoliko puta oprezno kruži oko mačke, a onda joj se približi. Zatim se mačka krene glasno glasati, a lisica joj uzvrati. "Možda će ju lisica pojesti, a možda su prijatelji", rekao je naš čitatelj.

Lisica i mačka | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vodič kroz naftnu krizu i udar cijena. Trump vrijeđa partnere

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Divljaju cijene, Plenković upozorava, kriza će biti ozbiljnija nego prije 4 godine. Trump poručio partnerima u NATO-u da su kukavice. Krenulo novo suđenje policajcu Smažilu za smrt Mihaele Berak. 670.000 eura platit će Raspudići za novu kuću. 800 ročnika u Požegi na svečanoj prisezi.

Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
446 DOBROVOLJACA

VIDEO Pogledajte prisegu novih ročnika u Požegi, među njima je bila i Thompsonova kći Diva

POŽEGA - Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među njima je i Diva Marija Perković, Thompsonova kći. Na svečanoj prisegi bio je i on.

Prisega ročnika u Požegi | Video: Franjo Lepan/24sata
KIMOVA NASLJEDNICA

VIDEO TATA PUCA OD PONOSA Kći (13) diktatora Kima vozila tenk, sve je češće s ocem...

Kći tinejdžerica sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una vozila je tenk dok je njen otac sjedio iza nje, prema fotografijama koje je u petak objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Analitičari su sve sigurniji kako je ona Kimova nasljednica... Kimova kći, poznata kao Ju Ae i za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje s ocem u javnosti. Na najnovijim snimkama se može vidjeti kako vozi tenk dok se iza nje nasmiješeni otac naslanja na kupolu, a trojica vojnih časnika u uniformama sjede na trupu vozila. Ranije ovog mjeseca, viđena je kako na streljani gađa iz puške, a jednom je fotografirana dok je pucala pištoljem.

Sjevernokorejski predsjednik Kim vozi se na tenku sa svojom kćeri tijekom vojnih vježbi | Video: 24sata/Reuters

