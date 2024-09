VIDEO Urnebesni intervju Šarića i Jokića: 'Ne bih mu dopustio da se utrkuje na mojim konjima'

Počele su pripreme za novu NBA sezonu, a dres novog kluba obukao je Dario Šarić (30). Hrvatski kapetan je još u srpnju potpisao za Denver Nuggetse nakon isteka ugovora s Golden State Warriorsima.

Momčad Nikole Jokića (29) bila je najupornija, htjeli su ga još prošle godine, a ovaj put su se sve kockice posložile. Klub je dobio izvrsnog igrača pod košem, kao i sjajnu back up opciju kada bude trebao odmor trostrukom MVP-u NBA lige, a upravo je srpskog košarkaša najviše razveselio Šarićev dolazak.

Konačno će imati nekoga u klubu s kim će moći popričati na poznatom jeziku i sudeći po prvom intervjuu, njih dvojica već sada su u fantastičnim odnosima. Bili su izuzetno raspoloženi, bacali fore i sa smiješkom odgovarali na pitanja. Na društvenim mrežama izašao je dio intervjua.

Znaju se godinama, Šarić je stariji tek godinu dana, a prve međusobne utakmice igrali su još u mlađim reprezentativnim kategorijama.

Jesi li rekao suigračima kakav je Dario, pitao je novinar Jokića.

- Ma mislim da znaju tko je on.

Dario, koliko si sretan što igraš s Jokićem?

- Naravno da sam sretan, čovječe. Igrati protiv njega... Ne možeš ga čuvati, a sad smo u istoj ekipi - kazao je Šarić.

Foto: Twitter

Prisjetili su se i prve međusobne utakmice na Euru U-19 u Pragu kada je Srbija pobijedila, a Šarić zasjenio sve zabivši 30 koševa. Priznao je i da je znao za interes Denvera prošle sezone, ali tada nije zaživjelo.

- Prošle godine smo igrali s njima, dok sam bio u Golden Stateu. I Nikola je rekao da su me pokušali već dovesti, ali eto. Ovo ljeto sam čuo da bi me opet mogli dovesti, kada se otvorio free agency premišljao sam se što ću s karijerom, hoću li se vratiti u Europu... Bio sam usred kvalifikacija za Olimpijske igre, ali odlučio sam da mi je Denver najbolja opcija. Igrati s Jokićem, vidjeti kako on igra i biti dio ovoga.

Pitali su i novinari i koliko bi Jugoslavija bila jaka u košarci da je država opstala.

- Ne znam, nikad nećemo znati, ali bilo bi zanimljivo. Puno je talenta ondje - kazao je Jokić.

A da ne bi sve ostalo samo na pitanjima, pripremili su i poligraf za ovaj veseli dvojac. U isječku koji je objavljen, Šarić je pitao Jokića bi li mu dopustio da se utrkuje jašući jednog od njegovih konja. Srpski košarkaš je odgovorio 'ne', a poligraf je pokazao da govori istinu.