VIDEO Užasan pad slovenskog skijaša: Udario je glavom o tlo i 100 metara klizio po snijegu...

Najbolji slovenski skijaš skakač Peter Prevc (30) doživio je težak pad tijekom treninga na velikoj skakaonici na Svjetskom prvenstvu u Planici.

Prevc je u drugoj seriji odmah nakon skoka, izgubio kontrolu nad skijama, okrenuo se u zraku i na 70 m leđima snažno udario o podnožje skakaonice. Nakon pada na tlo duže od 100 metara se prevrtao i klizio po snijegu.

Video za neke može biti uznemirujuć.

Medicinsko osoblje odmah mu je priskočilo u pomoć i odvezlo ga u mobilnu bolnicu. Nakon medicinske skrbi u Planici, Prevc je helikopterom prevezen u Sveučilišni klinički centar u Ljubljani, gdje su liječnici obavili dodatne pretrage.

"Srećom, pri padu je zadobio samo udarce od kojih je zadobio bolove i lakši potres mozga, no ostat će na promatranju", objavio je Slovenski skijaški savez (SZS).

Trener slovenske reprezentacije Robert Hrgota potvrdio je prve pretpostavke da se Prevcu otkačila skija nakon čega je izgubio kontrolu.

- Vidjet ćemo što se dogodilo, ali na kraju krajeva, to ne mijenja činjenicu da je Peter teško pao i samo se nadam da će s njim sve biti u redu - rekao je Hrgota.

- Nije bilo ugodno vidjeti takav pad. Kad sam vidio tu skiju, okrenuo sam se, jer takve stvari stvarno ne volite vidjeti, pogotovo kod natjecatelja - dodao je.

'Izgledalo je užasno, bio sam blijed kao zid'

Prevčev pad prilično je potresao njegove reprezentativne kolege.

- Kada se to dogodilo, upravo sam se vozio žičarom do vrha. Izgledalo je užasno. Bio sam blijed kao zid, to me jako zabrinulo - rekao je Anže Lanišek o nesreći reprezentativnog kolege.

- Nadam se da će sve biti u redu. Znamo da je to Peter, stari mačak - dodao je.

