VIDEO Van Dijk: Gol je ispravan, ali su ga poništili. Koeman: Ma razočaran sam, nije bilo dobro

Utakmica od koje su svi puno očekivali, dvoboj Nizozemske i Francuske u Leipzigu u petak, prvi je koji je na ovom Europskom nogometnom prvenstvu završio bez golova. Doduše, Nizozemcima je u drugom poluvremenu poništen gol Xavija Simonsa zbog toga što je, po interpretaciji engleske sudačke ekipe na čelu s Anthonyjem Taylorom, Denzel Dumfries iz zaleđa utjecao na golmana Mikea Maignana. Za pregledavanje situacije trebalo im je čak tri minute.

- Nažalost, nismo uspjeli pogoditi mrežu. Bila je to utakmica visokog intenziteta i bio sam zadovoljan onime što su moji momci večeras pokazali. Bio sam razočaran nedostatkom efikasnosti pred golom. No činimo dobre stvari u napadu. Ima puno pozitivnih stvari, a treba uzeti u obzir da smo igrali i protiv dvije snažne momčadi. No moraš postizati golove da bi pobjeđivao. Nadam se da ćemo se popraviti u sljedećoj utakmici tako da možemo ispuniti svoj prvi cilj, a to je plasman u osminu finala - rekao je francuski izbornik Didier Deschamps koji je igrao bez Kyliana Mbappea, on se i dalje oporavlja od ozljede nosa iz prvog kola.

Antoine Griezmann promašio je dvije velike prilike.

- Lopta mi je ostala među nogama. To je stvarno šteta. To nam je nedostajalo u ove dvije utakmice. Moramo na tome poraditi. Mislim da smo se dobro branili, taktički smo dobro bili posloženi, nedostaju nam jedino golovi napadača. No mirni smo, bit će to dobro - kaže zvijezda Atletica.

N'Golo Kante, francuski veznjak i dobitnik nagrade za igrača utakmice, poručio je:

- Ukupno smo odigrali dobro, uspješno se branili i imali puno prilika. Jedino što nismo uspjeli napraviti je zabiti gol. Želimo pobijediti u svakoj utakmici i nadam se da ćemo biti bolji sljedeći tjedan.

Nizozemski izbornik Ronald Koeman ne žali za poništenim golom.

- Rezultat je pomalo razočaravajući, no bilo je nekih situacija u kojima smo gubili lopte, kad to nismo smjeli, što nije dobro. Bilo je previše prostora između naših linija i mogli smo bolje odigrati u drugom poluvremenu. Ne bih rekao da se osjećamo kao pobjednici. Došli smo pobjeđivati i postizati pogotke. No to je uvijek bilo teško protiv momčadi kao što je Francuska. Želimo igrati našim stilom, ali ne smijemo gubiti lopte kao što smo to večeras činili. Moramo biti brži u reakcijama i kreirati više prilika. Još uvijek smo momčad koja mora rasti - rekao je Koeman.

Kapetan njegove reprezentacije Virgil van Dijk osvrnuo se na spornu situaciju.

- U nekoliko smo se navrata dobro otvorili u kontranapadima, a zadovoljni smo jednim bodom. Ne gubimo i sve je u našim rukama. Idemo prema naprijed. U pojedinim trenucima smo bili u teškoćama, ali igrali smo protiv Francuske. Ne vidim u tome problem. Želja je bila prisutna, pokazali smo borbeni duh i bili dobri u obrani. Zabili smo ispravan gol, ali su nam ga poništili.

