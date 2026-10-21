VIDEO 'Vatreni' za 100 milijuna dolara kupio ovih pet majstora

Petar Musa, član Dallasa trenutno je drugi najbolji strijelac MLS-a s 20 postignutih golova, pet manje od vodećeg Lionela Messija iz Inter Miamija. Na svojim društvenim mrežama MLS je objavio video u kojem je Musa igračku poziciju zamijenio s menadžerskom. Dan mu je fiktivni budžet od 100 milijuna dolara koje je trebao potrošiti na petoricu igrača od kojih svaki ima svoju vrijednost.

Luka Modrić was always going to get the nod for Petar Musa’s dream team. 🇭🇷🤝 This is $100M Squad pres. by @chime. 💰 https://t.co/vn3caPk8aZ — Major League Soccer (@MLS) October 20, 2026

Započeo je s Ikerom Casillasom, legendarnim golmanom Reala i španjolske reprezentacije na kojeg je potrošio deset milijuna, kao i za Luku Modrića, po 20 milijuna eura potrošio je na Ronaldinha i Thierryja Henryja, a Messija je platio najviše, 40 milijuna dolara.