Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZANIMLJIVO

VIDEO 'Vatreni' za 100 milijuna dolara kupio ovih pet majstora

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Vatreni' za 100 milijuna dolara kupio ovih pet majstora
Foto: X/Screenshoot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na svojim društvenim mrežama MLS je objavio video u kojem je Musa igračku poziciju zamijenio s menadžerskom

Admiral

Petar Musa, član Dallasa trenutno je drugi najbolji strijelac MLS-a s 20 postignutih golova, pet manje od vodećeg Lionela Messija iz Inter Miamija.  Na svojim društvenim mrežama MLS je objavio video u kojem je Musa igračku poziciju zamijenio s menadžerskom. Dan mu je fiktivni budžet od 100 milijuna dolara koje je trebao potrošiti na petoricu igrača od kojih svaki ima svoju vrijednost. 

Započeo je s Ikerom Casillasom, legendarnim golmanom Reala i španjolske reprezentacije na kojeg je potrošio deset milijuna, kao i za Luku Modrića, po 20 milijuna eura potrošio je na Ronaldinha i  Thierryja Henryja, a Messija je platio najviše, 40 milijuna dolara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...
FOTO: BUJNA MEKSIKANKA

UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...

Šok u Chicagu: MMA borkinji Lucero Acosti tijekom borbe ispao top, snimka postala viralna, a ona tvrdi da je na OnlyFansu zaradila još više
VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK
SPEKTAKLI

VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK

PSG je u čudesnoj utakmici srušio Barcelonu! Utakmica prepuna šansi i golova, pravi europski spektakl. Manchester City i Joško Gvardiol su s 5-1 potopili AEK Lovre Majera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026