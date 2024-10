VIDEO Večer kad je Amsterdam upoznao goropadni Dinamo! Modrić: Utakmica generacije

Na današnji dan prije 17 godina Dinamo je u prvom kolu Kupa Uefe senzacionalno izbacio Ajax pobjedom 3-2 nakon produžetka i osigurao jesen u Europi, prvu u nevjerojatnom nizu od 17 ulazaka u grupnu fazu nekog natjecanja u idućih 18 sezona. Tim povodom prisjećamo se tekstova objavljenih u tiskanom izdanju 24sata.

"Dinamo, Dinamo" odzvanjalo je Arenom, trubili su automobili u Zagrebu, slavilo se, pjevalo... "Modri" su na krilima Marija Mandžukića protutnjali Amsterdamom - pobjeda za povijest! Liga Uefa je stvarnost, ždrijeb je u utorak, 9. studenog.

- Sve me boli, nisam još ni svjestan što smo napravili, pričao je drhtavim glasom, kroz smijeh, Dinamov junak Mario Mandžukić.

Zabio je dva, izborio penal, igrao sjajno, veliki Jaap Stam i njegovi suigrači u obrani dugo će ga se sjećati.

- Ovo je najbolja utakmica u životu, lagao bih kad bih rekao drukčije. Puno mi je savjetima pomogao Balaban, ali nije važna moja igra, pokazali smo da smo prava klapa. Malo tko može u Areni voditi 3-0!

Taj gorostasni Jaap Stam nije ga se nimalo dojmio. Štoviše.

- Vjerujte da smo ga Tadić i ja istukli. Pred kraj utakmice dobio je grčeve, ipak je on u godinama, a otišao je i u napad. No nije baš uspješan kao mi.

Foto: lukunic marko

Minus iz zagrebačke utakmice nije mu nimalo smetao prije početka susreta.

- To me samo još više nadahnulo. Volim se dokazivati ovakvim utakmicama. No ovo nije moj početak. Idem dalje, neću stati!

O ambicijama u Ligi Uefe kratko je rekao:

- Finale!

Modrić: Ovo je definitivno Dinamo

Zadnji su na stadionu ostali BBB-ovci, pjevali i u jednom trenu počeli skandirati: Luka Modrić!, zatim i: Luka ostani!

- Ni sam ne znam što da kažem, ovo je utakmica ove generacije. Sve se poklopilo, ostvarili smo što smo željeli. Ovo je definitivno Dinamo... - kazao je poslije utakmice Dinamov kapetan!

Došli smo sa stavom: Hoćemo i možemo i Areni pokazali snagu - Etto

Odigrali smo na europskom nivou i začepili usta kritičarima - Dino Drpić

Nemam riječi, sve smo rekli na terenu. Odlična utakmica - Josip Tadić

Ivanković: Igrači su imali čudesnu želju za pobjedom

- Ovo je za mene definitivno najteža, najveća i najljepša pobjeda u karijeri - rekao je trener Dinama Branko Ivanković.

Kad je Dinamo prije devet godina u Amsterdamu slavio 1-0, Velimir Zajec, tadašnji trener, nije mogao govoriti od sreće. Ivanković je jučer osjetio veliko olakšanje, ovo je odradio profesorski.

- Čudesna je bila želja mojih igrača za pobjedom. Mogu im samo čestitati, kao i stručnom stožeru koji je sjajno pripremio i vodio utakmicu - kazao je Ivanković.

Foto: midzorsl

Niti u jednom trenutku nije strahovao za pobjedu.

- Kontrolirali smo utakmicu 120 minuta, a golove primili nespretno. Prvi je bio iz zaleđa, a drugi tek u nadoknadi. No dobro smo predstavili Dinamo nogometnoj Europi.

Iako ne voli pojedinačno pričati o učinku igrača, od Mandžukića "nije mogao pobjeći".

- Bio je fenomenalan, Europa će ga još upoznati.

Ten Cate: Mandžukić nas je pobijedio!

- Nismo ništa mogli Dinamu. Moji igrači bili su prestrašeni - priznao je nakon utakmice Ajaxov trener Henk ten Cate.

Imao je "dobar nos", najavio je da je Mandžukić pakleni igrač.

- On nas je pobijedio, nismo imali igrača koji bi ga mogao zaustaviti. Nijedan moj igrač nije odigrao ni približno kao on.

Prije godinu dana u drugoj ligi dobili smo Sesvete 3-2, a sad Ajax - Gordon Schildenfeld

Pokazali smo da smo jedna od najuspješnijih generacija - Ognjen Vukojević

Od prve minute igrali smo sigurno, ali nema euforije. Na redu je Hajduk - Nikola Pokrivač

Pas ugrizao Dinamova navijača

I nikom nije lepše neg' je nam', samo da je tako svaki dan, orilo se Amsterdamskom Arenom.

Bad Blue Boysi su nadglasali domaće navijače i cijelu utakmicu su bili sjajni kao i Dinamo. Incidenata je bilo prije susreta, nekoliko Dinamovih navijača uhićeno je u središtu grada zbog posjedovanja suzavca, palica i noževa, a u jednom sukobu policijski pas je ugrizao jednog BBB-a. Mnogo veće probleme radili su Ajaxovi navijači. Njih 38 je uhićeno zbog sukoba s policijom. Ajaxovi huligani su na njih bacali boce, a dva policajca su ozlijeđena.

Foto: midzorsl

Ajax - Dinamo 2-3 (0-1)

Amsterdam Arena, gledatelja 35.000, sudac Mark Clattenburg (Engleska) 6,5

strijelci: 0-1 Modrić (33.-11m), 0-2 Mandžukić (96.), 0-3 Mandžukić (97.), 1-3 Huntelaar (102.), 2-3 Huntelaar (120.)

žuti kartoni: Heitinga, Suárez, Ogararu, Pokrivač, Tadić, Modrić, Schildenfeld, Mandžukić

Ajax: Stekelenburg 5 - Heitinga 5, Stam 5, van der Wiel 5 (od 62. Ogararu 5), Colin 5 (od 33. Delorge 5), Gabri 5, Maduro 5 (od 105. Urzaiz -), Emanuelson 5,5, Rommedahl 5, Huntelaar 6,5, Suárez 6

Dinamo: Koch 8,5, Etto 7, Drpić 7,5, Schildenfeld 7,5 (od 107. Carlos -), Čale 7, Vukojević 7, Pokrivač 7,5, Sammir 7 (od 69. Guela 7), Mandžukić 10, Modrić 8,5, Tadić 7 (od 78. Mikić 8)

Foto: 24sata